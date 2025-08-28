Головне за четвер: Що відбувається з акціями Київстар та заробіток на банківському депозиті

Київстар: що відбувається з акціями мобільного оператора на американській біржі Nasdaq

Перша українська компанія, яка розмістила свої акції на американській біржі, торгується там вже впродовж двох тижнів. За цей час папери Київстару продемонстрували високу волатильність, декілька разів обнадіюючи та розчаровуючи інвесторів. Чому так відбувається, та які подальші перспективи мобільного оператора на відкритому ринку, розповідає «Мінфін».

Угорщина подала позов проти ЄС через рішення використати заморожені активи росії на допомогу Україні

Уряд Угорщини оскаржив у Суді Євросоюзу рішення щодо використання заморожених російських активів для фінансування військової допомоги Україні.

Скільки можна буде заробити на банківському депозиті у вересні

На депозитному ринку намітилося пожвавлення. За останні два тижні відразу шість банків із депозитним портфелем до 2 млрд грн переглянули дохідність вкладів для приватних клієнтів. Про те, скільки зараз можна заробити у невеликому банку на депозиті, та на яку дохідність розраховувати у вересні, — у свіжому огляді «Мінфіну».

НБУ посилює вимоги до фінансових компаній: що зміниться з 2026 року

Національний банк України затвердив оновлені вимоги, щоб підвищити стійкість фінансових компаній. З 1 січня 2026 року змінюються правила розрахунку власного капіталу.

Value Trap: як не потрапити в інвестиційну пастку дешевих акцій

Коли компанія, яка колись вважалася флагманом свого сектору, починає втрачати ринкові позиції, перед інвестором постає класична дилема. З одного боку, акції дешевшають і виглядають привабливо на папері. З іншого — за кожним «дешевим активом» може ховатися не можливість, а пастка. Як відрізнити тимчасову слабкість від структурного зламу. Чи варто докуповувати те, що здається вигідним на папері, або краще сфокусуватися на пошуку справжніх можливостей, про це — у матеріалі інвестиційного експерта Микити Гуппала.