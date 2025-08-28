НБУ посилює вимоги до фінансових компаній: що зміниться з 2026 року

Національний банк України затвердив оновлені вимоги, щоб підвищити стійкість фінансових компаній. З 1 січня 2026 року змінюються правила розрахунку власного капіталу. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Що передбачають нові вимоги

Нові правила запроваджують чіткіші критерії для компонентів, що включаються до розрахунку власного капіталу. Це означає, що певні активи, які не можуть поглинати збитки, будуть виключені з розрахунку. Зокрема, до таких активів належать:

дооцінки активів (крім державних цінних паперів), які обліковуються в капіталі в дооцінках;

довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств;

резервний капітал, сформований не за рахунок прибутку / доходу;

додатковий капітал, сформований за рахунок безоплатно отриманих необоротних активів та інших джерел, крім грошових внесків учасників фінансової компанії і накопичених у складі додаткового капіталу курсових різниць, що виникли внаслідок валютних внесків учасників до статутного капіталу.

Загальний мінімальний розмір власного капіталу залишиться незмінним — від 10 до 50 млн грн, залежно від видів послуг, що надає компанія.

Крім того, зміни передбачають поступове зменшення (амортизацію) субординованого боргу, який включається до власного капіталу, а також уточнюють показники для розрахунку нормативу левериджу.

Ці кроки є частиною політики НБУ, спрямованої на зміцнення фінансового сектору України та мінімізацію ризиків.

Зміни затверджені постановою правління Національного банку від 27 серпня 2025 року № 100 та набирають чинності з 1 січня 2026 року.