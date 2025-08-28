Пенсія по-європейськи: як НПФ допоможуть забезпечити фінансову незалежність

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 серпня 2025, 19:08

Пенсія по-європейськи: як НПФ допоможуть забезпечити фінансову незалежність

Недержавні пенсійні фонди (НПФ) — це ефективний інструмент для накопичення на майбутню пенсію, який дозволяє українцям забезпечити собі гідний рівень життя після завершення трудової діяльності. Про це заявила Світлана Парандій, керівник відділу продажів та маркетингу OTP Capital, під час онлайн-конференції InvestFest 2025.

Недержавні пенсійні фонди (НПФ) — це ефективний інструмент для накопичення на майбутню пенсію, який дозволяє українцям забезпечити собі гідний рівень життя після завершення трудової діяльності.
Фото: freepik.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За її словами, в Україні, де солідарна пенсійна система має серйозні демографічні проблеми, а коефіцієнт заміщення (співвідношення пенсії до зарплати) становить критично низькі 27%, накопичення стає особистою відповідальністю кожної людини.

Чому варто обрати НПФ

Парандій виділила кілька ключових переваг НПФ над іншими інструментами, такими як депозити чи самостійні інвестиції:

  • Цільове накопичення. НПФ — це єдиний інструмент, який спрямований саме на формування пенсійного капіталу. На відміну від депозитів чи інвестицій у нерухомість, кошти з пенсійного рахунку неможливо зняти на інші потреби, що дисциплінує інвестора.
  • Складний відсоток. Внески в НПФ постійно реінвестуються, завдяки чому капіталізація відбувається ефективніше, ніж на депозитах, де інвестори часто знімають відсотки, сплачуючи при цьому податки.
  • Податкові пільги. Учасники НПФ можуть скористатися податковою знижкою та повернути 18% від внесеної суми, що є приємним бонусом.
  • Диверсифікація. Кошти фонду інвестуються в різні фінансові інструменти, включаючи облігації, депозити та акції, що знижує ризики.
  • Гнучкість та безпека. НПФ не можуть збанкрутувати, а в разі їх закриття активи учасників переводяться в інший фонд. Крім того, внесені кошти є приватною власністю інвестора, не підлягають конфіскації та передаються у спадок.

Скільки можна накопичити

Світлана Парандій навела приклад на основі даних фонду «ОТП Пенсія» з дохідністю 14%.

  • Якщо почати інвестувати у 25 років, вносячи лише 500 грн щомісяця, на пенсії можна отримувати близько 90 тис. грн.
  • Якщо почати у 35 років, щоб вийти на таку саму суму, доведеться вносити вже 2 тис. грн щомісяця.

Це наочно демонструє, що ефект складного відсотка працює на довгій перспективі, тому чим раніше почати, тим кращий результат.

Відповіді на запитання

Під час конференції Світлані Парандій поставили кілька важливих запитань, на які вона дала відповіді:

Гарантії для учасників НПФ. НПФ — це інвестиція, а не вклад, тому вони не покриваються Фондом гарантування вкладів. Головною гарантією є інвестиційна стратегія фонду та його прозорість, з якою інвестори можуть ознайомитися.

Різниця між НПФ та страховими компаніями. На відміну від страхових компаній, НПФ пропонують більшу гнучкість. Інвестор сам вирішує, яку суму та з якою періодичністю вносити, не отримуючи штрафів за відсутність платежів. Крім того, НПФ є прозорішими: учасники можуть відстежувати, куди інвестовані їхні кошти та який дохід вони приносять.

Можливість самостійного інвестування. Фізична особа може інвестувати самостійно, але НПФ є одним з інструментів диверсифікації портфеля. Фонд, завдяки професійному управлінню, активно торгує активами, генеруючи додатковий дохід, що може бути складнішим для індивідуального інвестора.

Парандій закликала всіх усвідомлено підходити до планування фінансів, щоб забезпечити собі гідне життя на пенсії.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
penetrator1963
penetrator1963
28 серпня 2025, 19:33
#
Звучит красиво только:
1) кошти з пенсійного рахунку неможливо зняти на інші потреби — это скорее + для цивилизованой страны, но как бы намекает, что средства будут доступны только по достижению пенсионного возраста. то есть, если какой-то шухер снова, а тебе 59, то просто наблюдаешь и плачешь.
2) НПФ не можуть збанкрутувати, а в разі їх закриття активи учасників переводяться в інший фонд — ой, очень сомневаюсь. в таком случае это уже признаки солидарной системы (если не пирамиды). если вкладчикам одного фонда начнут выплачивать средства за счёт вкладчиков другого фонда. то есть приходим к тому, от чего ушли.
3) внесені кошти є приватною власністю інвестора, не підлягають конфіскації — тоже сомнительно, пока у нас есть РНБО и т. д. или готовят какую-то правовую лазейку.
4) НПФ — це інвестиція, а не вклад, тому вони не покриваються Фондом гарантування вкладів — ну, и вот это, конечно, тоже не внушает доверия.
+
+15
Игорь Коляда
Игорь Коляда
28 серпня 2025, 20:02
#
Якщо почати інвестувати у 25 років, вносячи лише 500 грн щомісяця, на пенсії можна отримувати близько 90 тис. грн.

Гарно розповідають про … «морквину».
Хтось може дати гарантію ,що через 35 років цих 90 тис.грн вистачить більше чим на хлібину?
Це некоректні приклади та порівняння з західними розвиненими країнами,де інфляція передбачувана та піддається калькуляції на горизонті 50 років.
В нас такого не передбачається.
+
+15
Vorlock
Vorlock
28 серпня 2025, 20:55
#
Поки нема нормальної прив’язки до валюти — ці нпф в нацвалюті взагалі не серйозно. грався трохи до війни на дрібні суми — «прикольно» було дивитись, як наш тугрик сиплеться. було в еквіваленті 1000 у.о., бах — вже 500. ще раз бах — і в тебе 300. а всі великі покупки (авто, квартира, земля) та імпорт все одно рахуються у валюті.

ну і яке тут пенсійне майбутнє в гривні? хіба що для тих, хто хоче колекціонувати цифри на рахунку, а не реальну купівельну спроможність.
+
0
sacha2222
sacha2222
28 серпня 2025, 21:04
#
Потрібна беззаперечна система захисту коштів клієнтів фонду. Гонтарєва перебуваючи на посаді голови Національного банку України використовуючи своє службове становище розікрала недержавний пенсійний фонд Національного банку України.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами