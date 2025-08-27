Multi від Мінфін
Бонус від Мінфіну
Спецпроєкти
27 серпня 2025, 20:00

Головне за середу: Зміна умови роботи БТІ та зростання активів НБУ

БТІ змінює умови роботи: на довідку доведеться чекати місяць і заплатити за неї більше

БТІ змінює умови роботи: на довідку доведеться чекати місяць і заплатити за неї більшеУ столичному БТІ — небувалий ажіотаж.

У столичному БТІ — небувалий ажіотаж. Як розповіли «Мінфіну» київські нотаріуси, Бюро технічної інвентаризації повідомило, що «припиняє видавати інформаційні довідки в рамках раніше встановлених термінів (5−10 днів). Новий термін — місяць». У БТІ пояснюють таке рішення великим напливом відвідувачів і зростанням навантаження на співробітників. Також зросли тарифи на оформлення інформаційних довідок.

Активи НБУ зросли на 3%: Нацбанк опублікував фінансову звітність за перше півріччя

Національний банк України (НБУ) оприлюднив консолідовану фінансову звітність за перше півріччя 2025 року, яка свідчить про значне зростання основних показників.

Кабмін підтримав законопроєкт щодо оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи

27 серпня 2025 року Кабмін схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи». Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Пам’ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» увійшла до 10 найкращих монет світу

Пам’ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» здобула перемогу в номінації «Найбільш надихаюча монета» та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу «Монета року».

Депозити, кредити, ОВДП: які умови за ними запропонують банки у вересні

Геополітична та економічна ситуація у світі та Україні у вересні посилять тиск на вітчизняний фінансовий сектор. Це серйозно вплине на поведінку і вітчизняних банків, і НБУ, і відповідно, на їхні пропозиції приватним та корпоративним клієнтам.

Джерело: Мінфін
