Пам’ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» увійшла до 10 найкращих монет світу

Пам’ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» здобула перемогу в номінації «Найбільш надихаюча монета» та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу «Монета року», повідомляє пресслужба НБУ .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Результати конкурсу були оголошені 21 серпня 2025 року під час Всесвітньої виставки грошей в Оклахома-Сіті (США).

Пам’ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» уведена в обіг 26 липня 2024 року. Вона присвячена самовідданій праці медичних працівників України, які, не зупиняючись ані на хвилину, невпинно рятують життя та здоров’я дітей і дорослих як у тилу, так і на передовій.

Монета продовжує серію «Безсмертна моя Україно» та має номінал 5 гривень. Її виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування — спеціальний анциркулейтед, маса — 16,5 г, діаметр — 35,0 мм. Тираж — до 50 тис. шт.

На аверсі монети зображено стилізовану смужку бинта, на якій проступила кров у формі абрису території України. Це незагоєна рана в серці кожного українця, яка постійно болить і кровоточить. Угорі на дзеркальному тлі викарбувано напис Україна, праворуч від напису малий Державний Герб України. Під бинтом унизу праворуч — номінал монети 5, графічний знак гривні ₴ та рік карбування монети 2024, унизу ліворуч — логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети в центрі композиції змодельовано смужки бинта, що перетинаються. Вони ніби ізолюють рану, накриту рукою медика, який зцілює і тамує біль. Це символізує самовідданість та професіоналізм медичних працівників, які борються за життя людей у найскладніших обставинах.

Дизайн монети створили художники мистецької групи «АртТріум»: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Читайте також: 4 українські монети-номінанти Coin of the Year: чи варто їх купувати для заробітку

Міжнародний конкурс «Монета року»

Міжнародний конкурс «Монета року» щорічно проводить авторитетне нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. Цього року конкурс відбувся 42 раз.

Міжнародні експерти визначали переможців серед близько 550 монет із 38 країн світу, випущених у 2024 році.

На першому етапі конкурсу було обрано 100 найкращих монет (по 10 монет у кожній з 10 номінацій), до числа яких потрапили чотири українські пам’ятні монети:

«Пльонтанізм (Іван Марчук)» (срібло, номінал 10 гривень) — у номінації «Найхудожніша монета»;

«Батьківське щастя» (срібло, номінал 5 гривень) та «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» (нейзильбер, номінал 5 гривень) — у номінації «Найбільш надихаюча монета»;

«Кохання» (срібло, номінал 10 гривень) — у номінації «Найкраща срібна монета».

Нагадаємо

Минулого року срібна пам’ятна монета «Сміливість бути. UA» здобула перемогу в номінації «Найкраща монета про сучасну подію» та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками цього міжнародного монетного конкурсу.

А українська пам’ятна монета «До 30-річчя незалежності України» (нейзильбер, номінал 5 гривень) стала головною монетою-переможницею цього міжнародного конкурсу серед монет, введених у обіг у 2021 році.