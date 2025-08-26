Головне за вівторок: Заощадження в євро, держборг та доступ до Starlink

В Україні від початку отримання незалежності якірною валютою залишається долар США. Але на фоні війни та збільшення залежності від торгівлі з Європою євро стає більш популярною валютою. Багато українців задаються питанням: чи варто зберігати заощадження в євро?

Держборг України у липні зріс на $1,29 мільярда

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на кінець липня досягла $186,13 мільярда, збільшившись за місяць на $1,29 млрд.

В Україні з 28 серпня втратить чинність Господарський кодекс. Що далі

Із втратою чинності Господарського кодексу починається трирічний перехідний період реформи, і це буде своєрідний «м'який старт» реформи. Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства юстиції.

Доступ до Starlink для України не відключать. В Польщі спростували інформацію

Глава Канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький не прогнозує відключення інтернету Starlink в Україні, який фінансує польська сторона. Про це він написав у соцмережі Х.

Простий рецепт: коли в Україні зростала народжуваність і як це повернути

В Україні посилюється демографічна криза, наслідки якої з роками можуть ставати все відчутнішими. Про те які рішення влади можуть змінити ситуацію, і завдяки чому раніше народжуваність зростала, розмірковує співзасновник і керуючий партнер FinPoint Сергій Будкін.