В Україні посилюється демографічна криза, наслідки якої з роками можуть ставати все відчутнішими. Про те які рішення влади можуть змінити ситуацію, і завдяки чому раніше народжуваність зростала, розмірковує співзасновник і керуючий партнер FinPoint Сергій Будкін.
Простий рецепт: коли в Україні зростала народжуваність і як це повернути
Верховна Рада прийняла в першому читанні закон, яким збільшила виплати на народження дитини з 41 тис. грн до 50 тис. грн і змінила порядок таких виплат. Якщо раніше при народженні виплачувалися одноразово 10 тис. грн, а все інше — виплатами по 800 гривень помісячно, то тепер допомога буде єдиноразовою.
В сучасній історії України був єдиний період, коли народжуваність зростала, це був період з 2005 по 2014 рік. І головним чинником було те, що в цей період в Україні діяла одна з найбільш мотиваційних систем матеріального стимулювання народжуваності. За першу дитину в 2013 році держава платила майже 30 тис. грн (десь $3,5 тис за тим курсом), за другу — $7 тис. за третю — $14 тис.
За цей період в країні була революція, була криза 2008 року, була зміна урядів з Ю на Я, проте народжуваність все одно продовжувала рости, тому схоже на те, що саме така структура матеріального стимулювання була головною причиною сталого росту народжуваності. В 2014 році, після Революції Гідності, коли в країні не вистачало грошей, таку програму стимулювання народжуваності відмінили, і народжуваність знову обвалилася.
Проблема в тому, що в Україні питання народжуваності перших дітей не є критичним. Вік першого народження у українок — найнижчий в Європі. Тобто чорнобриві кохаються, народжують одну дитину — і все. В Україні є проблема подальшої народжуваності, жінки не народжують другого, третього і так далі. І саме цю проблему перш за все треба вирішувати.
Прийняте ВР рішення є дуже добрим з точки зору того, що виплати зробили одноразовими — це є набагато більшим стимулом, ніж розтягнуті в часі виплати на дітей, до яких люди звикають і сприймають їх як щось належне і не пов'язують їх із фактом народження. Проте мені дуже не подобається те, що не зробили диференціації за кількістю дітей, тобто підвищення виплат в міру збільшення народжених жінкою як це було до 2014 року.
Підтримка народжуваності — це взагалі велика проблема. З одного боку, це треба робити, бо падіння народжуваності вже є катастрофічним. Цього року абітурієнтів було трохи більше 200 тисяч (тобто відсотків 60 вісімнадцятирічних подавали документи на вступ до вишів), а народилося за весь 2024 рік 160 тисяч. Це означає, що через 18 років когорта абітурієнтів буде тисяч 90 і більшості існуючих вишів просто не буде кого вчити.
З іншого боку, кількість пенсіонерів буде тільки збільшуватися — знов-таки, подивіться на демографічну піраміду, через 20 років. Ось та найбільш широка когорта на графіку, якій зараз трохи більше сорока, досягне шістдесяти років. Відмовити їм в підтримці неможливо. І з моральних міркувань, бо їхнє життя точно не було солодким (той, кому зараз 40 років, народився в 1985 році і все життя прожив з китайським прокляттям «не дай тобі Боже жити в епоху змін»), і з міркувань політичних — оці новонароджені ще невідомо народяться чи ні, та й електоратом вони стануть через 18 років тільки, а люди похилого віку вже є і вони є найбільш масовою групою тих, хто ходить на вибори.
Читайте також: В якому віці в Україні потрібно виходити на пенсію, аби отримувати 2/3 зарплати
Проте підтримувати народжуваність треба, бо країни просто не стане через два чи три покоління, а як вирішити цю проблему в умовах обмежених ресурсів та появи все нових соціальних груп, які будуть потребувати підтримки, я не знаю. Просто уявіть собі, що до двох груп, які традиційно потребували підтримки (неповнолітніх та людей похилого віку), війна зараз додає кожен день скалічених тілесно та духовно, яким також буде потрібна допомога…
1. Перестати красти на тендерах і знизити рівень корупції в країни.
2. Ввести прогресивний податок на капітал, щоб ті хто багаті, мають безліч об`єктів нерухомості і статки — платили більше податку.
3. Пояснити податковій, БЕБ, НАБУ та іншим правоохоронним органам, що можна продовжувати перевірку і після слів депутата «а це моїй дружині подарували друзі/знайомі/батьки», щоб далі встановлювати звідки в тих людей гроші на такі подарунки.
4. Ввести РЕАЛЬНУ відповідальність за перевищення службових повноважень правоохоронних органів та провести повну реформу міністерств, ВРУ, судів.
5. Закінчити війну з оркостаном дипломатичним шляхом (так, це неприємно, але в нас ну не буде стільки зброї щоб підірвати *** весь кацапстан, а шкода, було б чудово).
6. Почати дотримуватися прав і свобод людей. Зокрема мають стабільно виділятися кошти на державні лікарні і школи, а не так що на папері виділено 100к (умовно), а прийшло 0, і бабуся прийшла до лікарні, а її ганяють по кабінетах і просять «скинути» в фонд лікарні, щоб за таке штрафували, і щоб в лікарнях і школах все сучасне було, бо навіщо народжувати дітей в країні, де школи і лікарні самі по собі як хочуть так і виживають?
7. Створити контрактну армію, з РЕАЛЬНИМИ зп військовим і реальними пільгами, без прихованих моментів типу «переведено в запас» та «а ти доведи, що ми тобі бойові маємо нарахувати».
9. Внести поправки в Сімейний кодекс, щоб було передбачено штраф за те, якщо мадам виявилась з «підприємницькою» жилкою і просто розвела л0ха на бабки, одруживши на собі, швиденько задєлала дитинку, а потім розлучилася і попилила майно. Треба щоб хто з чим прийшов в шлюб — з тим і йде у випадку розлучення. Бо шлюб чоловікові в сучасних реаліях невигідний, тільки жінка має всі бенефіти від шлюбу, від так який сенс чоловіку синяк в паспорті ставити, щоб що? Щоб його потім на аліки поставили і майно розпилили. Це треба змінити. Мають бути захищені обидві сторони, а не одна з явним перекосом в свою сторону.
10. Надавати фінансову підтримку молодим сім`ям, типу, одна дитина — вам 1к доларів (в гривневому еквівалетні) надають (але має бути прив`язка до долара тут, бо ціни на все необхідне для дитини якби не 3 гривні коштують) щомісяця до моменту поки дитині не виповниться 3 роки.
12. Держава має створювати реальні робочі місця, допомагати реальним бізнесам, а правоохоронні органи мають реагувати на корупційні схеми не лише тоді коли треба план виконати чи дзвінок отримали зверху, а завжди.
Тож, якщо зробити навіть ці 13 кроків, то люди вже будуть зацікавлені в тому щоб залишитися в Україні, не тому що їх тут насильно як в концтаборі утримують, а тому що тут безпечно, тут вони потрібні державі не тільки як дойні корови, а як люди і ставляться до них тут як до людей, тут верховенство права, суди працюють не на багатих, а по закону, і закон рівний для абсолютно всіх, де немає такого що депутат збив когось на переході, а справу зам`яли, де люди знають що їм держава допоможе виростити дитину, що держава створює робочі місця і на роботі платять гідну заробітну плату.