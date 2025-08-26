Multi від Мінфін
26 серпня 2025, 12:27

Простий рецепт: коли в Україні зростала народжуваність і як це повернути

В Україні посилюється демографічна криза, наслідки якої з роками можуть ставати все відчутнішими. Про те які рішення влади можуть змінити ситуацію, і завдяки чому раніше народжуваність зростала, розмірковує співзасновник і керуючий партнер FinPoint Сергій Будкін.

В Україні посилюється демографічна криза, наслідки якої з роками можуть ставати все відчутнішими.

Верховна Рада прийняла в першому читанні закон, яким збільшила виплати на народження дитини з 41 тис. грн до 50 тис. грн і змінила порядок таких виплат. Якщо раніше при народженні виплачувалися одноразово 10 тис. грн, а все інше — виплатами по 800 гривень помісячно, то тепер допомога буде єдиноразовою.

В сучасній історії України був єдиний період, коли народжуваність зростала, це був період з 2005 по 2014 рік. І головним чинником було те, що в цей період в Україні діяла одна з найбільш мотиваційних систем матеріального стимулювання народжуваності. За першу дитину в 2013 році держава платила майже 30 тис. грн (десь $3,5 тис за тим курсом), за другу — $7 тис. за третю — $14 тис.

За цей період в країні була революція, була криза 2008 року, була зміна урядів з Ю на Я, проте народжуваність все одно продовжувала рости, тому схоже на те, що саме така структура матеріального стимулювання була головною причиною сталого росту народжуваності. В 2014 році, після Революції Гідності, коли в країні не вистачало грошей, таку програму стимулювання народжуваності відмінили, і народжуваність знову обвалилася.

Проблема в тому, що в Україні питання народжуваності перших дітей не є критичним. Вік першого народження у українок — найнижчий в Європі. Тобто чорнобриві кохаються, народжують одну дитину — і все. В Україні є проблема подальшої народжуваності, жінки не народжують другого, третього і так далі. І саме цю проблему перш за все треба вирішувати.

Прийняте ВР рішення є дуже добрим з точки зору того, що виплати зробили одноразовими — це є набагато більшим стимулом, ніж розтягнуті в часі виплати на дітей, до яких люди звикають і сприймають їх як щось належне і не пов'язують їх із фактом народження. Проте мені дуже не подобається те, що не зробили диференціації за кількістю дітей, тобто підвищення виплат в міру збільшення народжених жінкою як це було до 2014 року.

Підтримка народжуваності — це взагалі велика проблема. З одного боку, це треба робити, бо падіння народжуваності вже є катастрофічним. Цього року абітурієнтів було трохи більше 200 тисяч (тобто відсотків 60 вісімнадцятирічних подавали документи на вступ до вишів), а народилося за весь 2024 рік 160 тисяч. Це означає, що через 18 років когорта абітурієнтів буде тисяч 90 і більшості існуючих вишів просто не буде кого вчити.

З іншого боку, кількість пенсіонерів буде тільки збільшуватися — знов-таки, подивіться на демографічну піраміду, через 20 років. Ось та найбільш широка когорта на графіку, якій зараз трохи більше сорока, досягне шістдесяти років. Відмовити їм в підтримці неможливо. І з моральних міркувань, бо їхнє життя точно не було солодким (той, кому зараз 40 років, народився в 1985 році і все життя прожив з китайським прокляттям «не дай тобі Боже жити в епоху змін»), і з міркувань політичних — оці новонароджені ще невідомо народяться чи ні, та й електоратом вони стануть через 18 років тільки, а люди похилого віку вже є і вони є найбільш масовою групою тих, хто ходить на вибори.

Читайте також: В якому віці в Україні потрібно виходити на пенсію, аби отримувати 2/3 зарплати

Проте підтримувати народжуваність треба, бо країни просто не стане через два чи три покоління, а як вирішити цю проблему в умовах обмежених ресурсів та появи все нових соціальних груп, які будуть потребувати підтримки, я не знаю. Просто уявіть собі, що до двох груп, які традиційно потребували підтримки (неповнолітніх та людей похилого віку), війна зараз додає кожен день скалічених тілесно та духовно, яким також буде потрібна допомога…

Автор:
Будкін Сергій
Співзасновник і керуючий партнер Будкін Сергій
FinPoint
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
0
Я. ..
Я. ..
26 серпня 2025, 13:14
#
«Простий рецепт: коли в Україні зростала народжуваність і як це повернути»

1. Перестати красти на тендерах і знизити рівень корупції в країни.
2. Ввести прогресивний податок на капітал, щоб ті хто багаті, мають безліч об`єктів нерухомості і статки — платили більше податку.
3. Пояснити податковій, БЕБ, НАБУ та іншим правоохоронним органам, що можна продовжувати перевірку і після слів депутата «а це моїй дружині подарували друзі/знайомі/батьки», щоб далі встановлювати звідки в тих людей гроші на такі подарунки.
4. Ввести РЕАЛЬНУ відповідальність за перевищення службових повноважень правоохоронних органів та провести повну реформу міністерств, ВРУ, судів.
5. Закінчити війну з оркостаном дипломатичним шляхом (так, це неприємно, але в нас ну не буде стільки зброї щоб підірвати *** весь кацапстан, а шкода, було б чудово).
6. Почати дотримуватися прав і свобод людей. Зокрема мають стабільно виділятися кошти на державні лікарні і школи, а не так що на папері виділено 100к (умовно), а прийшло 0, і бабуся прийшла до лікарні, а її ганяють по кабінетах і просять «скинути» в фонд лікарні, щоб за таке штрафували, і щоб в лікарнях і школах все сучасне було, бо навіщо народжувати дітей в країні, де школи і лікарні самі по собі як хочуть так і виживають?
7. Створити контрактну армію, з РЕАЛЬНИМИ зп військовим і реальними пільгами, без прихованих моментів типу «переведено в запас» та «а ти доведи, що ми тобі бойові маємо нарахувати».
+
0
Я. ..
Я. ..
26 серпня 2025, 13:20
#
8. Одразу брати під варту чиновника замішаного в корупції, а не починати розслідування тоді коли він з усією сім`єю вже виїхав закордон. І надалі саджати на пожиттєве такого корупціонера з повною націоналізацією всього його майна, майна всіх його родичів (в т.ч. колишніх дружин і коханок), так вони будуть думати бодай чи треба красти і переписувати все на родичів і коханок.

9. Внести поправки в Сімейний кодекс, щоб було передбачено штраф за те, якщо мадам виявилась з «підприємницькою» жилкою і просто розвела л0ха на бабки, одруживши на собі, швиденько задєлала дитинку, а потім розлучилася і попилила майно. Треба щоб хто з чим прийшов в шлюб — з тим і йде у випадку розлучення. Бо шлюб чоловікові в сучасних реаліях невигідний, тільки жінка має всі бенефіти від шлюбу, від так який сенс чоловіку синяк в паспорті ставити, щоб що? Щоб його потім на аліки поставили і майно розпилили. Це треба змінити. Мають бути захищені обидві сторони, а не одна з явним перекосом в свою сторону.

10. Надавати фінансову підтримку молодим сім`ям, типу, одна дитина — вам 1к доларів (в гривневому еквівалетні) надають (але має бути прив`язка до долара тут, бо ціни на все необхідне для дитини якби не 3 гривні коштують) щомісяця до моменту поки дитині не виповниться 3 роки.

+
0
Я. ..
Я. ..
26 серпня 2025, 13:23
#
11. Молодій сім`ї з дитиною надають житло безкоштовне, нехай буде однушка, але нормальна, а не якась що чхнеш і воно завалиться. При цьому, якщо до 18річчя вони розлучаються, то і чоловік і жінка платять державі штраф, нехай кожен по 1 мільйону гривень, плюс на період сплати такого штрафу їм не дають виїхати (втекти) закордон. Так будуть думати з ким дітей заводити і з ким сім`ю будувати, а не так що жінка лягає під кожного другого, наштампувала 4−5 дітей, віддала в дит.будинок, поїхала з виплатами закордон, а ми маємо стадо нікому непотрібних злючих дітей. Має бути відповідальність, при чому без конченого перекосу «чоловік несе 110% відповідальності, а жінка 0%», ні, порівну, бо якщо одна із сторін не думає мізками — то діла не буде, і така сім`я довго не проіснує.

12. Держава має створювати реальні робочі місця, допомагати реальним бізнесам, а правоохоронні органи мають реагувати на корупційні схеми не лише тоді коли треба план виконати чи дзвінок отримали зверху, а завжди.
+
0
Я. ..
Я. ..
26 серпня 2025, 13:27
#
13. Ввести обов`язковий письмовий контракт, де однією з умов на законодавчому рівні буде щорічна індексація зп на рівень інфляції і прописані для кожної професії результати досягнувши котрих працівнику в обов`язковому порядку мають підвищувати зп, інакше підприємство штраф великий. Бо ну більшість українців живуть як голодранці бо не вміють проводити перемовини з керівництвом щодо зп, відтак страждають від браку коштів, відтак маємо їх постійне незадоволення своїм фін.станом, а це могло б трохи поправити ситуацію.

Тож, якщо зробити навіть ці 13 кроків, то люди вже будуть зацікавлені в тому щоб залишитися в Україні, не тому що їх тут насильно як в концтаборі утримують, а тому що тут безпечно, тут вони потрібні державі не тільки як дойні корови, а як люди і ставляться до них тут як до людей, тут верховенство права, суди працюють не на багатих, а по закону, і закон рівний для абсолютно всіх, де немає такого що депутат збив когось на переході, а справу зам`яли, де люди знають що їм держава допоможе виростити дитину, що держава створює робочі місця і на роботі платять гідну заробітну плату.
+
0
Я. ..
Я. ..
26 серпня 2025, 13:41
#
А якщо вчергове просто намагатися вирішити цю ситуацію із зменшенням народжуваності баблом, то народять, заберуть бабки і поїдуть собі закордон. Бо зараз це структурне питання, тут питання не одноразової виплати, а того що люди не бажають народжувати дітей в країні в стані війни, з невизначеністю, свавіллям влади і правоохоронних органів, навіженою корупцією, ракетними обстрілами, де батькам треба буде пахати щоб поставити дитину на ноги, і то не факт що в умовні 16−18 років дитину не запакують в бусік, щоб потім викинути на узбіччя дороги дізнавшись скільки дитині років, таке ж робилося вже, тож, питання структурне, а не суто грошове. Ну або можна піти простим шляхом, виплачувати більше бабла, народжуваність це не підніме, але при цьому будуть народжувати, бабки брати і валити звідси з 2−3річною дитиною закордон поки випускають.
+
+15
zephyr
zephyr
26 серпня 2025, 13:23
#
Закончить войну? Не- пусть рожают под обстрелами.
+
0
Я. ..
Я. ..
26 серпня 2025, 13:28
#
Не тільки під обстрілами, а ще під ризиком ядерного удару, кадровим голодом, інфляцією, потенційною окупацією, свавіллям влади, ну і звісно бусифікацією (тобто народили хлопець з дівчиною кіндера, а умовно через місяць хлопця бусифікували, вже, жінка сама з дитиною і нікому не треба)
+
0
Karin77
Karin77
26 серпня 2025, 13:59
#
Згоден… Далеко не в ціх грошах справа
+
0
glan
glan
26 серпня 2025, 14:04
#
Популизм- это когда для решения сложных, комплексных проблем эксперды в Минфине пришут о простых рецептах. Смотрите, что делают успешные страны и копируйте.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
