Головне за понеділок: вето від Польщі та історичний максимум Ethereum

Минулий тиждень для гривні закінчився позитивно: курс євро на міжбанку просів відразу на 25 копійок, а курс долара зріс незначно. Найближчі п'ять днів на українському валютному ринку будуть дуже динамічними. Розповім докладніше, чому і які цінники на основні валюти побачимо на готівковому та безготівковому ринку.

Інфляція, ВВП і курс: чого чекати далі — пояснює НБУ

Національний банк опублікував «Просто про економіку», щоб кожен міг легко дізнатися про головні економічні події та бачення НБУ щодо майбутнього розвитку економіки України.

Президент Польщі наклав вето на закон про підтримку безробітних українців та фінансування Starlink

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт, який передбачав фінансову допомогу та безкоштовне медичне обслуговування для безробітних українців.

Ethereum оновив історичний максимум на позначці $4956

Увечері 24 серпня 2025 року курс Ethereum (ETH) оновив історичний максимум (ATH), досягнувши в моменті позначки $4956, згідно з TradingView.

НБУ скоротив продаж валюти з резервів до $551 мільйона за тиждень

Національний банк України минулого тижня (18−22 серпня) продав на міжбанку $551,15 млн, при цьому не купував валюту.