Ethereum оновив історичний максимум на позначці $4956

Увечері 24 серпня 2025 року курс Ethereum (ETH) оновив історичний максимум (ATH), досягнувши в моменті позначки $4956, згідно з TradingView. Після цього ціна відкотилася, пише incrypted.

На момент підготовки цього матеріалу Ethereum (ETH) торгується нижче $4700. На тижневому графіку приріст становить 4,6%:

Новий ATH став продовженням тренда, розпочатого 22 серпня 2025 року. Тоді Ethereum пробив рівень у $4880.

Зазначимо, ціна Ethereum у біткоїнах оновила максимум із вересня 2024 року на рівні в 0,043 BTC. Це може вказувати на скорочення недооцінки активу щодо першої криптовалюти.

На тлі корекції та високої волатильності на криптовалютному ринку добовий обсяг ліквідацій перевищив $684 млн. Це переважно довгі позиції за біткоїном і Ethereum.

Поточне зростання курсу Ethereum, ймовірно, зумовлене кількома факторами. Стрибок ціни в п’ятницю, 22 серпня, був викликаний виступом голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, який допустив можливість зниження відсоткової ставки.

Цей імпульс посилили значні припливи капіталу в спотові Ethereum-ETF, а також активність компаній з накопичення цього активу у своїх резервах.