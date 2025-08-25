Multi від Мінфін
25 серпня 2025, 16:13

Президент Польщі наклав вето на закон про підтримку безробітних українців та фінансування Starlink

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт, який передбачав фінансову допомогу та безкоштовне медичне обслуговування для безробітних українців. Про це пише Forbes.ua на польське видання Interia Wydarzenia.

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт, який передбачав фінансову допомогу та безкоштовне медичне обслуговування для безробітних українців.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

За словами віцепрем'єр-міністра, міністра цифровізації Кшиштофа Гавковського, це вето також блокує доступ до інтернету Starlink, який Польща фінансує для Києва.

За словами президента, виплати за програмою «800 плюс» мають надаватися лише біженцям, які працевлаштуються в Польщі.

«Через три з половиною роки фінансова ситуація та суспільно-політичні настрої кардинально змінилися. Ми мусимо забезпечити соціальну справедливість. Поляки у своїй країні мають бути принаймні на рівних із нашими гостями з України. Тому я не підписав цей закон у поточному вигляді», — заявив Навроцький.

Він запропонував альтернативний законопроєкт, який, зокрема, передбачає збільшення терміну для отримання польського громадянства з трьох до 10 років та посилення покарання за незаконний перетин кордону до п’яти років ув’язнення.

Державний секретар Павел Шефернакер зазначив, що чинні норми щодо підтримки громадян України діють до кінця вересня. Ветований законопроєкт мав продовжити тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни, до 4 березня 2026 року.

Також він уточнював умови отримання виплат «800 плюс», дозволяючи їх надавати дітям, які після закінчення середньої школи до 18 років продовжують навчання у вишах або на професійних курсах.

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що вето президента має серйозні наслідки для технологічної підтримки України. Зокрема, воно припиняє фінансування доступу до інтернету Starlink, який Польща забезпечує для Києва в умовах війни.

У своєму дописі на платформі X Гавковський наголосив: «Це кінець інтернету Starlink, який Польща постачає Україні, що воює. Це також кінець підтримки для зберігання даних української адміністрації в безпечному місці».

За його словами, непідписання закону безпосередньо вплине на технологічну допомогу, яку Польща надає Україні, зокрема на забезпечення зв’язку та безпечного зберігання адміністративних даних.

Джерело: Мінфін
