Національний банк України минулого тижня (18−22 серпня) продав на міжбанку $551,15 млн, при цьому не купував валюту. Про це йдеться в даних НБУ.
25 серпня 2025, 8:00
НБУ скоротив продаж валюти з резервів до $551 мільйона за тиждень
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Згідно із даними, протягом тижня продав на міжбанку $551,15 млн, що на $56,65 млн менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюти.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі