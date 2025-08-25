НБУ скоротив продаж валюти з резервів до $551 мільйона за тиждень

Національний банк України минулого тижня (18−22 серпня) продав на міжбанку $551,15 млн, при цьому не купував валюту. Про це йдеться в даних НБУ .

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Згідно із даними, протягом тижня продав на міжбанку $551,15 млн, що на $56,65 млн менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюти.

Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту