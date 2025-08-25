Прогноз курсу долара та євро на 25 — 29 серпня: чому НБУ зараз не потрібні курсові стрибки

Минулий тиждень для гривні закінчився позитивно: курс євро на міжбанку просів відразу на 25 копійок, а курс долара зріс незначно. Найближчі п'ять днів на українському валютному ринку будуть дуже динамічними. Розповім докладніше, чому і які цінники на основні валюти побачимо на готівковому та безготівковому ринку.

Ключових факторів, що впливають на наш валютний ринок, буде декілька:

Завершення звітного періоду у клієнтів та банків. У ці дні бізнес закриватиме свої розрахунки за місяцем і виходитиме на балансові показники на 1-е число. Тож компаніям дуже важливо розрахуватися зі своїми внутрішньоукраїнськими та зовнішніми контрагентами саме до цієї дати, щоб краще виглядати перед контрагентами та податковою. Це збільшить активність всіх клієнтів та обсяги валютних торгів.

Банкам також важлива звітна дата, оскільки саме ці баланси та нормативні показники (при тому, що банки роблять свій баланс щодня на відміну від підприємств) Нацбанк публікує у своїй звітності щодо фінустанов.

А отже, всі клієнти банків, їхні вкладники, позичальники, а також акціонери мають можливість порівняти успіхи свого банку з результатами фінустанов-конкурентів. І виглядати фінустанови хочуть добре, щоб їхня клієнтура була спокійна.

Дуже важливими є подібні звітні показники і для держбанків, які найближчим часом можуть бути виставлені на продаж. Адже потенційні покупці дуже уважно стежать за найменшими змінами у балансах таких фінустанов. Від цього, після відповідного Due Diligence та багатьох інших процедур, і залежатиме кінцева ціна банку.

Такі показники, як нормативи капіталу, фінансовий результат, показники ліквідності, розміри резервів та виконання банком нормативів за валютною позицією — це перше, на що звертають увагу всі — від клієнтів до конкурентів та потенційних акціонерів.

Вихідний у США — понеділок, 1 вересня, та специфіка роботи українського валютного ринку цього дня. 1 вересня Штати відзначають День праці і американські банки будуть закриті. Тому всі розрахунки щодо долара проходитимуть ТОМом (розрахунки у гривні цією датою, постачання валюти — наступного робочого дня).

Така форма розрахунків не є популярною на українському валютному ринку. Тому всі компанії та банки або проведуть свої валютні доларові операції максимум у ці четвер-п'ятницю, або відразу перенесуть їх на вівторок, 2 вересня. Оскільки цього разу п'ятниця 29 серпня ще й останній робочий день місяця, то на таку дату особливо великих угод клієнти не залишають.

У результаті максимальна активність на міжбанку цього тижня фіксуватиметься з понеділка по четвер, тобто 25−28 серпня. За моїми прогнозами, статистика валютних торгів у понеділок-четвер за системою Блумберг буде в щоденних межах від $180 млн до $250 млн, а ось у п'ятницю 29-го числа обсяги валютних операцій знизяться на міжбанку до $145 млн — $170 млн.

Геополітичний фактор. В умовах невизначеності навколо можливої зустрічі у форматі «Трамп-Зеленський-путін» щодо припинення війни росії проти України будь-яка інформація з цього питання безпосередньо впливатиме на поведінку багатьох ринків — від вартості золота та нафти до фондового ринку та міжнародного валютного ринку.

Оскільки курс євро щодо гривні в Україні безпосередньо залежить від поведінки пари євро/долар на зовнішніх майданчиках, подібні новини з перевірених джерел, а також заяви світових лідерів із цього питання здатні змусити ринки буквально «вибухати».

Крім того, варто розуміти, що багато інформації з цього питання політики часто проштовхують через «випадкові» сливи в різних ЗМІ, що грає на руку всім групам спекулянтів і важливо для всіх гравців перерахованих вище ринків. Тому подібного інформаційного шуму та завіси у цій ситуації не уникнути. А відтак, і певні ралі з пари євро/долар — цього тижня за рахунок саме цього чинника дуже ймовірні.

Тактика Нацбанку на валютному ринку під час проведення інтервенцій на підтримку гривні на міжбанку та обстановка на фронтах. Минулого тижня НБУ активно виходив на торги з інтервенціями із продажу долара для підтримки курсу гривні. Причому регулятор не затягував з виходами та продажами необхідних обсягів валюти, а робив це практично відразу ж, коли котирування починали активно повзти вгору.

Тобто за дотримання політики «гнучкого курсоутворення» Нацбанк не давав особливо «розігрівати» курс за нестачі долара на торгах. Це забезпечило відносно низьку волатильність за курсом долара, а опосередковано — і за курсом євро до гривні, оскільки на міжнародних ринках спостерігався умовно «бічний тренд» у межах 1 центу на євро за коридору від 1,16 до 1,17 долара за євро.

Тільки ввечері в п'ятницю євро пішов вище за 1,17 долара на економічних новинах щодо ЄС та Штатах, але навіть і ця «свічка» особливого ажіотажу на ринках не викликала.

Динаміка пари євро/долар за минулий тиждень

На цьому тижні перед кінцем місяця Нацбанку також не потрібні особливі стрибки курсу, які можуть суттєво вплинути на фінансові показники балансу самого регулятора за рахунок валютної переоцінки ЗВР та інших валютних активів та пасивів у його балансі. Тому Нацбанк намагатиметься «притискати» зростання котирувань у самому їхньому зародку, як це він робив минулого тижня.

Що ж до обстановки на фронтах, а також обстрілів громадянської інфраструктури України росією, то тут ситуація залишається напруженою, що продовжує психологічно та економічно впливати на поведінку всіх учасників нашого валютного ринку.

При цьому, за рахунок відносної стабільності валютних курсів на ринку, зараз населення не поспішає гарячково скуповувати валюту як на готівковому ринку, так і собі на карти в межах нацбанківських лімітів.

Курс готівкового долара минулого тижня

Курс готівкового євро минулого тижня

Тому і цього тижня готівковий валютний ринок своїми відносно «спокійними» цінниками буде більше союзником для Нацбанку щодо підтримки стабільності на ринку, ніж «спорушником спокою» та «провокатором» подальшої девальвації гривні.

Прогноз курсу долара та євро на 25−29 серпня

Міжбанк

За моїм прогнозом, коридор за парою євро/долар на міжнародному ринку в цей період буде в межах 1,163 — 1,18 долара за євро. При котируваннях безготівкового долара на торгах цього тижня в межах коридору від 41,20 до 41,65 гривень курс безготівкового євро в період з 25 по 29 серпня перебуватиме в межах коридору від 47,90 до 49,15 гривень .

Але міжбанківська практика останніх місяців показує, що при активній та оперативній роботі Нацбанку щодо гасіння зростання котирувань долара на торгах у самому «зародку» коридор угод з безготівкового євро буде у вужчих параметрах — від 47,70 до 48,55 гривень .

Готівковий ринок

Основна частина обмінників фінкомпаній та банків пропрацюють у ці дні зі спредом у межах від 20 до 25 копійок як щодо долара, так і євро. Оптові обмінники пропрацюють усі дні тижня зі стандартним для себе спредом у межах 15−20 копійок по обох валютах.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 40,90 до 41,90 грн., а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,10 до 41,80 грн.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах широкого коридору покупок та продажів від 47,20 до 48,90 грн., а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 47,70 до 48,80 грн.

Євровалюта залишиться головним інструментом для спекуляцій на готівковому ринку цього тижня.