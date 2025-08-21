Головне за четвер: Оподаткування доходів від здачі житла в оренду та майнінг майбутнього

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 серпня 2025, 20:00

Головне за четвер: Оподаткування доходів від здачі житла в оренду та майнінг майбутнього

Орендодавцям приготуватися: як держава виводитиме їхній бізнес із тіні

В Україні можуть змінити правила оподаткування доходів від здачі житла в оренду. Уряд вже готує законопроєкт на цю тему. Головна його мета — вивести ринок оренди з тіні, тобто стимулювати власників квадратних метрів (насамперед квартир і будинків) сплачувати податки. Що чекати орендодавцям і тим, хто винаймає житло, розбирався «Мінфін».

Рада провалила два закони у межах програми Ukraine Facility

Верховна Рада не підтримала законопроєкти № 9363 та № 5837, які є частиною зобов'язань України в межах програми фінансової підтримки з боку Європейського Союзу Ukraine Facility.

4 українські монети-номінанти Coin of the Year: чи варто їх купувати для заробітку

Вже за кілька днів буде оголошено переможців конкурсу «Монета року». Цього року до переліку претендентів потрапили чотири пам'ятні монети України у трьох номінаціях. «Мінфін» розказав про найцікавіші монети та проаналізував їхню привабливість з погляду інвестицій.

Майнінг майбутнього: як зміниться індустрія у найближчі роки

Майнінг минулого сильно відрізняється від того, який сьогодні, і ще більше відрізнятиметься від того, який буде в майбутньому. Про перспективи і виклики чекають на індустрію завтра розповів в колонці для ЕП CEO криптомедіа Incrypted Іван Павловський. «Мінфін» обрав головне.

Три причини, чому повторюючи інвестиції Баффета можна прогоріти

У березні 1980 року акції Berkshire Hathaway коштували $290. Наприкінці 2024-го — вже понад $646 000. Зростання на 222 000%. Тисяча доларів, інвестована у BRK-A на старті, сьогодні перетворилася б на понад 2,2 мільйона. Цифри вражають. І логічно виникає запитання: а чому б просто не подивитися на звіт 13-F компанії Баффета й не купити ті самі акції? Чому це дуже поганий інвестиційний трюк розповів партнер-засновник і CEO WMGNA, LLC Tax-Out Financial Solutions Деніел Дж. Фрідман. «Мінфін» обрав головне.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами