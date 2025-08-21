Головне за четвер: Оподаткування доходів від здачі житла в оренду та майнінг майбутнього

В Україні можуть змінити правила оподаткування доходів від здачі житла в оренду. Уряд вже готує законопроєкт на цю тему. Головна його мета — вивести ринок оренди з тіні, тобто стимулювати власників квадратних метрів (насамперед квартир і будинків) сплачувати податки. Що чекати орендодавцям і тим, хто винаймає житло, розбирався «Мінфін».

Рада провалила два закони у межах програми Ukraine Facility

Верховна Рада не підтримала законопроєкти № 9363 та № 5837, які є частиною зобов'язань України в межах програми фінансової підтримки з боку Європейського Союзу Ukraine Facility.

4 українські монети-номінанти Coin of the Year: чи варто їх купувати для заробітку

Вже за кілька днів буде оголошено переможців конкурсу «Монета року». Цього року до переліку претендентів потрапили чотири пам'ятні монети України у трьох номінаціях. «Мінфін» розказав про найцікавіші монети та проаналізував їхню привабливість з погляду інвестицій.

Майнінг майбутнього: як зміниться індустрія у найближчі роки

Майнінг минулого сильно відрізняється від того, який сьогодні, і ще більше відрізнятиметься від того, який буде в майбутньому. Про перспективи і виклики чекають на індустрію завтра розповів в колонці для ЕП CEO криптомедіа Incrypted Іван Павловський. «Мінфін» обрав головне.

Три причини, чому повторюючи інвестиції Баффета можна прогоріти

У березні 1980 року акції Berkshire Hathaway коштували $290. Наприкінці 2024-го — вже понад $646 000. Зростання на 222 000%. Тисяча доларів, інвестована у BRK-A на старті, сьогодні перетворилася б на понад 2,2 мільйона. Цифри вражають. І логічно виникає запитання: а чому б просто не подивитися на звіт 13-F компанії Баффета й не купити ті самі акції? Чому це дуже поганий інвестиційний трюк розповів партнер-засновник і CEO WMGNA, LLC Tax-Out Financial Solutions Деніел Дж. Фрідман. «Мінфін» обрав головне.