21 серпня 2025, 9:36

Майнінг майбутнього: як зміниться індустрія у найближчі роки

Майнінг минулого сильно відрізняється від того, який сьогодні, і ще більше відрізнятиметься від того, який буде в майбутньому. Про перспективи і виклики чекають на індустрію завтра розповів в колонці для ЕП CEO криптомедіа Incrypted Іван Павловський. «Мінфін» обрав головне.

Майнінг минулого сильно відрізняється від того, який сьогодні, і ще більше відрізнятиметься від того, який буде в майбутньому.

Сезон дощів

Раніше в криптосвіті було явище, відоме як «сезон дощів» — період року, коли вагома частка світового майнінгу залежала від клімату на південному заході Китаю.

У провінціях Сичуань і Юньнань, де в горах будувалися гідроелектростанції, навесні і влітку річки наповнювалися талими водами, виробляючи надлишок дешевої енергії. Майнери масово перевозили обладнання в ці регіони, щоб кілька місяців працювати на мінімальній собівартості — спричиняючи коливання хешрейту (показник швидкості, з якою компʼютер може виконувати хеш-обчислення) мережі Bitcoin.

Зі зникненням китайського домінування в майнінгу через жорсткі обмеження всередині країни «сезон дощів» залишився частиною історії індустрії — нагадуванням про те, як географія і клімат безпосередньо впливали на видобуток BTC та економіку блокчейна.

Сьогодні майнінг уже не прив'язаний до одного регіону і не залежить від примх погоди, але його роль і майбутнє, як і раніше, викликають суперечки. На початку він був долею гіків з домашніми комп'ютерами, зараз — це багатомільярдна індустрія. Колись на його видобуток йшли крихти енергії, сьогодні — як на забезпечення цілих країн.

Минуле

У 2009 році анонімний розробник Сатоші Накамото запустив перший у світі блокчейн — Bitcoin. Це була база даних, головна особливість якої — децентралізація, тобто автономна робота в умовах незалежності від будь-яких центрів ухвалення рішень. Механізм, що дозволив досягти цього — алгоритм консенсусу.

Цим алгоритмом для Bitcoin став Proof-of-Work або «доказ роботи» — метод, що запропонував учасникам мережі змагатися у вирішенні складних математичних задач, які потребують значних обчислювальних ресурсів, задля отримання шансу на винагороду — що вищий хешрейт вузла, то вищий шанс на «видобуток» — майнінг.

І тут хотілося б розвіяти один з основних міфів про майнінг криптовалют.

З першого погляду, може здатися, що витрата потужностей на видобуток безглузда. Особливо на тлі зростаючих обсягів енерговитрат і складності. Але важливо розуміти:

  • Обчислювальна потужність — це умовність, яка є вимогою для забезпечення безпеки та чесності мережі. Вона перетворює спробу атак на економічно і технічно невигідне підприємство: що більше ресурсів витрачається на майнінг, то складніше перехопити контроль над блокчейном.
  • Майнери не видобувають монету безпосередньо, хоч би як про те говорило значення слова — їхнє головне завдання підтверджувати і записувати в блокчейн транзакції, отримуючи як винагороду за роботу комісії та нові монети.

У ті роки це був радше експериментальний процес, коли ентузіасти запускали ноди, перевіряли життєздатність мережі. Відрізняли ті часи і серйозні ризики:

  1. Зі зростанням складності майнінгу почали з'являтися перші великі пули, що викликало побоювання про концентрацію хешрейту в «одних руках» і можливий вплив на децентралізацію — аж до гіпотетичної загрози атаки 51%.
  2. Чим вищою ставала вартість обладнання, тим менше людей могли стати майнерами з мінімумом витрат. Для Bitcoin це стало постійною темою дискусій, а для нових мереж — сигналом шукати нові моделі консенсусу.
  3. Висока волатильність курсу Bitcoin у ранні роки, невизначеність у правовому полі створювали високі бар'єри та невпевненість у новому дні.

Але незважаючи на ризики, цей дикий період становлення заклав фундамент індустрії. Майнінг довів свою життєздатність, витримав перші кризи і став ядром системи Bitcoin. Згодом він перестав бути просто хобі — почалася нова ера.

Теперішній час

Сьогодні майнінг — це висококонцентрована і капіталомістка індустрія, де домінують великі пули і дата-центри. Доступ до дешевої енергії, сучасного обладнання та масштабування робить позиції поодиноких майнерів дедалі вразливішими: майнінг без об'єднання з пулом і вкладень стає невигідним.

  1. Енергоспоживання Bitcoin вже можна порівняти з цілими країнами. Дедалі більше проєктів і компаній шукають способи інтеграції поновлюваних джерел енергії (від гідростанцій до вулканічних ферм), знижуючи екологічний слід.
  2. Географія також змінилася: після заборони в Китаї потужності розподілилися між країнами з дешевою енергією. Найбільші частки у 2025 році припадають на США (37%), Казахстан (13%) і, попри всі закони, все ще Китай (21%).
  3. При цьому майнінг не обмежується Bitcoin. Майнери, що більше не можуть видобувати BTC, переключаються на нові проєкти зі схожими алгоритмами — наприклад, у 2024 році популярності набув проєкт Kaspa, запущений у 2022 році.

Сьогодні майнінг виходить за рамки компаній і пулів — тепер його сприймають як стратегічний ресурс навіть цілі країни. Наприклад, у Сальвадорі використовують геотермальну енергію вулкана для майнінгу Bitcoin, а в Бутані розвивають проєкти з видобутку криптовалют із застосуванням чистої гідроенергії. Це показує, як майнінг стає частиною національних енергетичних та економічних стратегій.

Разом з цим індустрія стикається з новими викликами — дефіцитом енергії в деяких країнах, регуляторним тиском і технологічними інноваціями, як-от квантові обчислення. Ці питання і формують порядок денний майбутнього етапу розвитку.

Майбутнє

Почнемо з очевидного питання: емісія нових BTC закінчиться приблизно у 2140 році, коли буде видобуто останній із 21 млн монет. Однак майнінг як процес не припиниться — адже, як ми вже зазначали, майнери не просто «добувають» монети, а забезпечують безпеку та роботу, підтверджуючи транзакції та захищаючи блокчейн.

Згідно із ідеєю, зі зростанням мережі дохід майнерів дедалі більше формуватиметься за рахунок комісій, що дасть змогу зберігати стимул до підтримки і після закінчення емісії. Сприяє цьому і халвінг — зменшення нових монет у блоці вдвічі раз на приблизно чотири роки.

До того дня відділяє більше сотні років. Але що чекати в найближчому майбутньому?

  1. Уже незабаром можна очікувати зниження частки мереж, що використовують Proof-of-Work, на користь більш енергоефективних моделей консенсусу. Яскравий приклад: перехід Ethereum на Proof-of-Stake значно зменшив енерговитрати мережі. Проте PoW збереже свою нішу для «цифрового золота» — Bitcoin, Monero — де надійність алгоритму залишаються пріоритетом.

Також можна чекати і на появу гібридних алгоритмів, що поєднують переваги різних моделей. Однією з найперспективніших інновацій є концепція Proof-of-Useful-Work, або «доказ корисної роботи» — заміна безглуздих обчислень на корисні завдання, як-от навчання AI, моделювання кліматичних змін або наукові розрахунки. Це дасть змогу використовувати потужності майнерів не тільки для безпеки блокчейна, а й для реального прогресу в науці та техніці.

  1. Незважаючи на умовну «шкоду», майнінг дедалі більше використовуватиме енергію з поновлюваних джерел (сонячні панелі, вітрові турбіни і будь-які форми надлишкової енергії). І при цьому виступатиме як «гнучкий споживач» — підключаючись за надлишку і знижуючи навантаження за дефіциту в регіоні.
  2. Регулювання майнінгу буде посилюватися: від екологічних квот і лімітів з енергоспоживання до обов'язкової реєстрації майнінгових ферм. У деяких країнах це може призвести до напівлегального або підпільного статусу майнінгу, що створить додаткові ризики та виклики для індустрії.

У недалекому майбутньому майнінг може зіткнутися з новим викликом — квантовими обчисленнями. Для його вирішення буде необхідна адаптація алгоритмів, що відкриє нову главу в розвитку криптографічного захисту. Команда Ethereum вже почала розробку модифікацій, що зроблять мережу стійкою до квантових атак, які, на думку засновника Ethereum, стануть можливими вже у 2030−2035 роках.

Майнінг, що пройшов шлях від хобі ентузіастів до масштабної сфери з глобальним впливом, стоїть на порозі нової ери трансформацій. Технологічні інновації, екологічні виклики та посилення регулювання змінюють правила гри, змушуючи індустрію адаптуватися і шукати баланс між ефективністю та стійкістю.

Розуміння цих процесів і викликів — ключ до усвідомленої участі в криптосвіті.

Коментувати

Коментарі

Коментувати

Коментарі
 
