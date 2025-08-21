Multi від Мінфін
21 серпня 2025, 16:00

Три причини, чому повторюючи інвестиції Баффета можна прогоріти

У березні 1980 року акції Berkshire Hathaway коштували $290. Наприкінці 2024-го — вже понад $646 000. Зростання на 222 000%. Тисяча доларів, інвестована у BRK-A на старті, сьогодні перетворилася б на понад 2,2 мільйона. Цифри вражають. І логічно виникає запитання: а чому б просто не подивитися на звіт 13-F компанії Баффета й не купити ті самі акції? Чому це дуже поганий інвестиційний трюк розповів партнер-засновник і CEO WMGNA, LLC Tax-Out Financial Solutions Деніел Дж. Фрідман. «Мінфін» обрав головне.

У березні 1980 року акції Berkshire Hathaway коштували $290.

1. Баффет інвестує вічно. Ви — ні

Він не продає. Баффет неодноразово наголошував, що його улюблений термін утримання активів — «назавжди». І це не красива метафора. Це його стратегія.

«Фондовий ринок — це інструмент для переказу грошей від нетерплячих до терплячих», — каже він.

Та правда в тому, що ви не Баффет. У вас інші життєві горизонти, інші фінансові обмеження й інші потреби. Ви, можливо, інвестуєте, щоб купити житло, оплатити освіту, сформувати пенсійний фонд. І у вас немає десятиліть для очікування.

Приклад? Diageo. Акції компанії скоротилися майже вдвічі з 2024 року, а їхня нинішня ціна дорівнює рівню 2012-го. 14 років — мертві гроші. А тепер уявіть, що це були ваші кошти на перший внесок за житло.

2. Половину портфеля Berkshire ви просто не зможете повторити

За оцінками, близько 50% активів Баффета — це приватні компанії. Duracell, GEICO, Dairy Queen, See’s Candies, Benjamin Moore — вам вони недоступні. І навіть якщо б ви хотіли інвестувати у публічні аналоги, спробуйте обрати, які саме з сотень компаній у ресторанному чи фарбовому бізнесі зможуть повторити їхній успіх.

Фактично, ви будете не копіювати Баффета, а конкурувати з ним. І програєте.

3. Ваше життя — не податкова модель Berkshire Hathaway

Інституційні інвестори не платять ті самі податки, що й фізичні особи. У Berkshire немає щоквартальних податкових зобов’язань, доплат до Medicare, обов’язкових мінімальних виплат чи планів на college savings. Ви не можете дозволити собі ігнорувати податкові наслідки своїх рішень. Баффет — може.

Підсумок

Найбільша помилка, яку може зробити індивідуальний інвестор, — це грати не у свою гру. Ваші цілі, податковий статус і часові горизонти кардинально відрізняються від Баффета. Тому й ваша стратегія має бути іншою.

І так, якщо ви все ж таки вважаєте Berkshire єдиною надією на примноження капіталу — купіть одну акцію BRK-A. Але класти всі яйця в один кошик? Навіть Баффет не радив би.

Бо це — не стратегія. Це інвестиційна ілюзія.

Коментувати

Коментарі - 1

+
0
dsn
dsn
21 серпня 2025, 18:19
#
📉 Інвестор читає: «Баффет купив акції Apple». Думає:
— О, я теж куплю яблука!
Купив ящик яблук, поклав у погреб. Через місяць — гнилі.
— Ну й стратегія! А Баффет, мабуть, зберігає їх у холодильнику з дивідендами…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
