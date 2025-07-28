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28 липня 2025, 12:45

Китай на колесах: в Україні різко зросла популярність машин із Піднебесної

У першому півріччі 2025 року українці зареєстрували понад 6,3 тисячі нових і вживаних авто китайського виробництва. Найвищий показник зафіксовано у червні — 1447 реєстрацій, із яких понад тисяча припала на нові машини. Про це йдеться в даних Інституту досліджень авторинку.

У першому півріччі 2025 року українці зареєстрували понад 6,3 тисячі нових і вживаних авто китайського виробництва.
Фото: e.skm.ltd

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Китайський автопром

Від початку року спостерігається стабільне зростання інтересу до моделей з КНР. Частка нових китайських авто серед усіх реєстрацій в Україні перевищує 75%.

Серед них 81% (4185 з 5162) складають електромобілі, бензинові моделі — 10,6% (550 авто), а ще 3,8% — це гібриди (197 машин), які поєднують бензиновий і електричний привід. Дизель трапляється вкрай рідко — лише 0,3% (18 авто).

Які моделі користуються найбільшим попитом

Абсолютним лідером стала марка китайського автогіганта з Шеньчжені BYD — 1719 зареєстрованих машин. Далі — Zeekr (860 шт.) і Honda (838 шт.), яка хоч і японська за походженням, активно збирає окремі моделі в Китаї.

У десятці також Audi, MG, Volkswagen, Chery, Changan, Denza та Haval. Усі ці бренди мають власне виробництво або тісну співпрацю з місцевими підприємствами.

Найпопулярніші моделі

Беззаперечним бестселером серед нових авто китайського виробництва став BYD Song Plus. Також стабільний попит мають Honda e:NS1, Zeekr 7X, Zeekr 001, BYD Sea Lion, Audi Q4, Volkswagen ID.4, Chery Tiggo 4 Pro і BYD Yuan. Більшість — це електрокари, які поєднують ефективність, зручність і сучасні технології.

Вживані легковики

Серед вживаних легкових автомобілів, вироблених в Китаї, які вперше були зареєстровані в Україні, електромобілі становили понад 85% від загальної кількості. Ще 11% — бензинові моделі, 4% — гібриди. Дизель практично відсутній (1 авто за пів року).

Лідер став бренд Zeekr із результатом 304 реєстрації. Також у топ-10 потрапили BYD, Tesla (зі шанхайського заводу), Audi, Volvo, MG, Polestar, Volkswagen, Mercedes-Benz і Buick. За даними аналітиків, більшість цих авто прибула до України зусиллями незалежних дилерів.

Середній вік автівок з пробігом лише 2,5 роки. Частка вироблених у Китаї авто серед загальної маси перших реєстрацій легковиків з пробігом у першому півріччі цього року склала 1,7%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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