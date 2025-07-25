Автокредитування повільно зростає: які авто і за яких умов купують українці

У першому півріччі 2025 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість нових автомобілів, придбаних у кредит, зросла на 16,1% і склала в середньому 7300 одиниць. Про це розповів керівник напряму автокредитування Глобус Банку Сергій Кіпоренко.

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Ринок автокредитування

За його словами, попри вимушену паузу на початку року через непрацюючі реєстри, а також через підвищення облікової ставки до 15,5%, на ринку спостерігалася певна «аритмія» активності покупців.

Водночас середньомісячна кількість нових легкових автомобілів, придбаних у кредит, сягала близько 1200 одиниць (у 2024 році цей показник становив у середньому 961 авто на місяць).

«Приріст кількості виданих автокредитів є досить стабільним. За нашими оцінками, за підсумками 2025 року ринок автокредитування може продемонструвати незначне зростання на +3−3,5% порівняно з 2024 роком. Тобто середня кількість нових кредитів на місяць може сягнути 1230−1240 одиниць», — акцентував експерт.

Від чого залежатиме розвиток кредитування

Рівень інфляції та облікова ставка

«Облікова ставка — частковий запобіжник для стримування інфляції, її можна вважати базовою для розвитку кредитування, зокрема й автокредитування. Формування ставок за кредитами базується на вартості залучення коштів, тож зависока облікова ставка допомагає уникати знецінення гривні, фактично контролюючи її вартість. Водночас вона ускладнює розвиток кредитування. Чим вищі ставки за автокредитами, тим менше потенційних клієнтів можуть скористатися послугою.

Наразі найбільш прийнятною межею максимальних ставок за мінімального початкового внеску (від 10−20%) та на найдовший термін кредиту (5−7 років) є 15% річних. Вищі ставки можуть негативно позначитися на ринку", — зазначив Кіпоренко.

Валютний ринок і курс гривні

Курс валют, на думку експерта, опосередковано впливає на готовність громадян купувати авто в кредит, адже зростання валют спричиняє подорожчання авто у гривневому еквіваленті.

«Ціни залежать як від країни походження автомобіля, так і від валюти, в якій дилери закуповують авто — в доларах чи євро. Наразі курс долара в Україні є більш-менш стабільним: порівняно з початком року він навіть знизився на 2%, що фактично гарантує стабільність цін на авто, придбаних за долари. Натомість ціни на авто з єврозони зростають у зв’язку з динамікою євро», — пояснив він.

Війна та економічна стабільність

«Війна — головний фактор невизначеності, що стримує зростання автокредитування. Це колосальне навантаження на економіку, яке створює дефіцит бюджету. Міжнародна фінансова підтримка — один із ключових чинників, що утримують економіку на плаву. Завдяки їй вдається збалансувати бюджет, підтримати довіру до гривні та банківської системи. Розвиток кредитування можливий лише за умов хоча б відносної економічної стабільності, частину якої забезпечують міжнародні партнери», — підкреслив Кіпоренко.

Які авто купують в кредит

За словами фахівця, понад 90% угод у першому півріччі 2025 року було укладено в межах партнерських програм банків, автодилерів і страхових компаній. Завдяки цій співпраці громадяни можуть отримати більш вигідні умови кредитування з нижчими ставками.

Найбільш затребуваними авто протягом півріччя були моделі з бензиновими та дизельними двигунами — їхня частка становила 54 % від загальної кількості кредитів. Гібриди — 27%, а частка електрокарів зросла до приблизно 22%.

«Частка гібридів та електрокарів майже зрівнялася з традиційними авто. Ми очікуємо, що в перспективі 2−3 років до 60% кредитів можуть припадати саме на ці категорії. Тенденція до зміни „автотрендів“ вже сформувалась», — наголосив банкір.

Найпопулярніші бренди у 2025 році:

Сегмент $10−18 тис.: Renault, BYD, Citroen, Chery, Geely, Fiat, JAC, Great Wall

Сегмент $16−45 тис.: Toyota, Renault, VW, Skoda, BMW

Преміумсегмент $80−100 тис.: BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover

Поради покупцям

Обирати короткострокові кредити з високим початковим внеском. Найвигіднішими є кредити терміном 1−2 роки з внеском від 40% — ставка становить у середньому 0,01%. Більшість (понад 80%) таких кредитів видається саме за цими параметрами.

Уточнювати наявність партнерських програм. Вони забезпечують нижчі ставки, страхування КАСКО в акредитованих банком страхових компаніях, можливість включення в тіло кредиту страхового платежу за договором страхування на перший рік кредиту, можливість відкриття кредитної лінії на сплату страхового платежу на весь період кредитування, а також дають можливість в майбутньому скористатися вигідними trade-in-програмами.

Оцінювати співвідношення доходів і вартості авто. При цьому важливо враховувати не лише вартість самого автомобіля, а й витрати на обслуговування страхування транспортного засобу.

Нагадаємо

За даними аналітиків, на 1 червня 2025 року, загальний обсяг кредитів, виданих банками на купівлю автомобілів, становить 15,3 млрд грн — це 80% від рівня початку 2022 року.

З початку 2025 року портфель зріс на 10,05% (+1,36 млрд грн), а порівняно з аналогічною датою минулого року — на 29%.

Переважна більшість автокредитів — 81,65% — видається на термін від 1 до 5 років, що свідчить про збереження популярності середньострокових фінансових рішень серед українців.