Український ринок нових авто продовжує зростання: лідирує Toyota, BYD стрімко наздоганяє

У липні 2025 року українці придбали понад 6,4 тисячі нових легкових автомобілів, що свідчить про поступове пожвавлення ринку. Це на 1% більше, ніж у липні 2024 року, і на 7% більше порівняно з червнем 2025 року, повідомляє Укравтопром.

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Першість на українському ринку нових легкових авто стабільно утримує японська Toyota. Проте до неї стрімко наближається китайська BYD, яка лише рік тому посідала дев'яту сходинку рейтингу.

Найпопулярніші автобренди

До ТОП-10 найпопулярніших автомобільних брендів за підсумками липня 2025 року увійшли:

Toyota — 820 одиниць (-20% порівняно з липнем 2024 року);

BYD — 744 одиниці (+241%);

Renault — 654 одиниці (+11%);

Skoda — 559 одиниць (+48%);

Volkswagen — 491 одиниця (+47%);

Honda — 319 одиниць (+9%);

Hyundai — 298 одиниць (+32%);

BMW — 263 одиниці (-58%);

Audi — 253 одиниці (+20%);

Zeekr — 191 одиниця (+125%).

Загалом з початку 2025 року в Україні було зареєстровано близько 39,3 тисячі нових авто, що лише на 0,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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