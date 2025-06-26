Ввезення електрокарів хочуть звільнити від ПДВ до закінчення війни: чи варто їх купувати зараз

Останнім часом за електрокарами, в буквальному сенсі, шикуються черги: всі поспішають встигнути придбати машину, доки діють пільги на ввезення. Водночас депутати зареєстрували у ВР вже другий законопроєкт, який продовжує пільгове розмитнення електромобілів. Але чи є шанс у таких новацій успішно пройти голосування в парламенті? — У цьому та інших важливих питаннях, пов'язаних із придбанням електомобіля, розбирався «Мінфін».

Ажіотажний попит на електромобілі спровокувало закінчення пільгового періоду ввезення цих транспортних засобів. Нагадаємо: до кінця 2025 року «електрички» можна завозити в Україну без ПДВ та мита, тобто під час розмитнення можна заощадити 30% від вартості. Стягується лише акциз, але він не перевищує декількох сотень євро (залежить від потужності батареї).

У парламентізареєстровановже двазаконопроекти, які передбачають продовження пільг: більш ранній пропонує залишити їх ще на рік — до 1 січня 2027 року, свіжий — до закінчення воєнного стану.Але шансина їх прийняття, на думку експертів, невеликі, так як раніше керівництво профільного комітету парламенту заявляло, що не має наміру зберігати чинні преференції для електромобілів.

Якщо преференції скасують з 1 січня 2026 року, то, на думку керівника компанії Autoconsulting Олега Омельницького, електрокари як зі «свіжого» імпорту, так і на внутрішньому ринку подорожчають. Теоретично цінники можуть підскочити на третину, але насправді все залежить від того, наскільки більшим буде вибір авто після скасування пільг, адже багато посередників, готуючись до скасування пільг, вже замовили величезні парки «електричок».

«Мінфін» розбирався, що відбувається на ринку електромобілів, і чи варто терміново їх купувати, «доки не подорожчали».

Чому електрокари стали популярними у наших автопоціновувачів

Попит на електромобілі в Україні зростає декілька років поспіль. Його розганяють декілька причин.

По-перше, на електромобілі діють пільги — під час розмитнення не потрібно платити ПДВ (20%) та ввізне мито (10%), які стягується у повному обсязі при ввезенні машин із двигунами внутрішнього згоряння. Тобто «електричка» з Європи чи США коштуватиме дешевше, ніж традиційний автомобіль.

По-друге, електрокари досить вигідні в експлуатації. Особливо це помітно, якщо заряджати авто не на АЗС, а вдома (а це можуть робити мешканці приватних будинків, встановивши спеціальну зарядку та отримуючи електроенергію за тарифом для населення). У середньому кілометр пробігу, у такому разі, коштує близько 70−80 копійок, тоді як навіть найекономніші дизельні машини виходять, у найкращому разі, на 2,5−3 гривні. Розрив у цінниках зростає у міру того, як на заправках дорожчає паливо, що в Україні відбувається просто зараз.

По-третє, в Україні за останні роки помітно збільшився вибір електромобілів за гарними цінами. Їх, наприклад, масово везуть до нас із Китаю (йдеться не лише про авто китайських марок, а й про «європейців», вироблених на заводах у Піднебесній, наприклад, Volkswagen чи Audi). Та й електрокари деяких інших марок (наприклад, Tesla) помітно впали в ціні через перенасичення ними ринку.

Тому, навіть у період жорстких перебоїв sз електроенергією, електромобілі в Україні добре продавалися.

Попри рекордну динаміку продажів, поки що вітчизняний ринок не насичений авто такого виду. За даними Інституту досліджень авторинку, на червень 2025 року в Україні налічується близько 160 тисяч машин на електротязі, що становить лише 1,5% загального автопарку в країні (для порівняння: в ЄС їх понад 15%). Тобто багато хто ще не купив «електричку», і, судячи з усього, поставили за мету зробити це найближчим часом.

Найпопулярніші «електрички»

Попит на електромобілі в Україні почав активно зростати ще з минулого року. За даними Олега Омельницького, зростання продажів за рік склало 18,6%.

Наприклад, за словами керівника Інституту досліджень авторинку Станіслава Бучацького, у травні в сегменті нових авто електромобілі досягли 18,7% від загальних обсягів продажу, обігнавши дизельні авто (на них припало 18,3%).

У сегменті нових авто попит на електрокари йде хвилями. Наприклад, у 2024 році був час, коли покупці розчаровувалися в «електричках», і їхня частка падала з 20−21% до 13−14% у загальних обсягах реалізації.

Але зараз ринок електромобілів на підйомі. За словами Олега Омельницького, у травні продажі легкових електрокарів зросли на рекордні 65%, а, наприклад, комерційних авто на електротязі — на 200%. Це говорить про те, що «електрифікуються» не лише пересічні водії, а й бізнес.

Переважна більшість електрокарів продаються з пробігом — ними припадає понад 80% всіх угод. Обсяги реалізації в цьому сегменті за рік зросли на рекордні 28%, якщо йдеться про пригнані із-за кордону авто, і на 48% — на ринку внутрішніх перепродажів. Інакше кажучи, українці не лише активно купують, а й не менш активно продають електрокари. За словами Омельницького, на ринку вживаних авто частка покупців, які обирають електрокари, за підсумками першого кварталу цього року, зросла з 15% до 21%.

За даними Інституту досліджень авторинку, на першому місці серед найпопулярніших електрокарів — Tesla (Model 3 та Model Y). Дітище Ілона Маска потіснило колись найпопулярніший на нашому ринку електромобіль Nissan Leaf, хоча він і досі досить багато продається.

До топпродажів потрапили також Volkswagen e-Golf (ціни на нього в Європі останнім часом знизилися) та ID4 (українці купують здебільшого недорогі моделі з Китаю), Hyundai (Kona, Iconic), Kia (Niro, EV-X).

Набирає обертів також китайський преміальний електрокар ZEEKR.

А ось електрокари Ford, BMW, Mersedes із топ-10 випали.

Експерти сходяться на думці, що з минулого року ажіотаж на ринку електрокарів додатково підганяв той факт, що пільги за податками при розмитненні на такі авто мають закінчитися з 1 січня 2026 року.

Це змусило замислитися про покупку електромобіля навіть тих, хто поки що тільки придивлявся до авто. Причому армія водіїв, які хочуть встигнути з придбанням до скасування преференцій, з кожним місяцем зростає. Наприклад, у компаній, які доставляють авто зі США, «лист очікування» вже становить декілька місяців.

Чи можуть продовжити пільги на електромобілі?

На початку червня в Раді зареєстровано законопроєкт № 13351, яким пропонується продовжити пільговий період ввезення електрокарів. У пояснювальній записці до проєкту зазначено, що, у разі скасування пільг із 1 січня 2026 року, імпорт електромобілів може суттєво скоротитися, що сповільнить перехід автопарку на нові екологічні стандарти, а це суперечить державній політиці у цьому напрямі.

Щоб уникнути такого повороту, автори законопроєкту пропонують продовжити пільги на ще один рік — до 1 січня 2027 року.

Аналогічні мотив спонукали авторів законопроекту 13351−1 запропонувати подовження пільгового ввезення електромобілів до закінчення воєнного стану.

Але ці проєкти проходять через Комітет ВР із питань фінансів, податкової та митної політики. При цьому раніше його голова Данило Гетманцев заявляв, що пільги на ввезення електромобілів не продовжуватимуться.

«Це консолідована позиція», — стверджував Гетманцев. Він аргументував це тим, що податкове навантаження на авто з ДВС та електрокари дуже відрізняється. «Якщо раніше йшлося про підтримку нової продукції, яку потрібно було стимулювати, — це одне. Але зараз, коли електромобіль уже у кожного другого, то чому одні мають платити податки, а інші — ні», — аргументував свою позицію Гетманцев.

Тому шанси на проходження нового проєкту щодо продовження пільг ще на рік Бучацький оцінює дуже скептично. Поки що у статусі документа на сайті Ради зазначено лише, що його надано для ознайомлення.

Що відбувається з цінами

Донедавна електрокари в Україні дешевшали. Наприклад, ціни на деякі моделі Tesla за останні три роки обвалилися на 50% і більше. Цьому сприяли як світові тенденції (у міру оновлення лінійок електрокарів старі моделі стають дешевшими), так і особливості нашого ринку. Скажімо, «розпродаж» тих же Tesla свого часу спровокувало перенасичення ними ринку — посередники масово завезли до України величезну кількість авто, сподіваючись добре на них заробити, а попит виявився нижчим за очікуваний.

Крім того, до України активно завозять електрокари з Китаю, зокрема, «умовно нові» — під які покупці-китайці вже отримали субсидії від держави, а потім перепродали. У результаті багато моделей «електричок» у нас можна купити дешевше, ніж у Європі.

Але ажіотаж на ринку електрокарів вже позначився на цінах. За даними Бучацького, середній цінник на електрокари в оголошеннях про їхній продаж на спеціалізованих ресурсах у травні цього року становив $16 тис., що на $100 більше, ніж кварталом раніше.

«І є всі підстави вважати, що буде ще дорожчим», — каже Бучацький.

Якщо пільги на електрокари скасують з 1 січня 2026 року, їхня вартість може зрости на 30%, оскільки доведеться сплачувати податки під час розмитнення.

«Зрозуміло, що процес буде розтягнутий у часі. Запасів авто, завезених ще за дії пільг, вистачить на декілька місяців», — каже Омельницький.

Але ще до закінчення пільгового періоду, тобто цього року, електромобілі можуть подорожчати, за різними оцінками, на 5−10% — просто на хвилі ажіотажного попиту.

Як каже Бучацький, деякі дилери вже почали «притримувати» авто, розраховуючи за декілька місяців заробити на них більше. І чим вищим буде попит на електромобілі і меншою їхня пропозиція на ринку, тим вищі шанси, що цінники злетять.

Надалі все залежить від кон'юнктури ринку. Скажімо, якщо цього року до України навезуть надто багато авто (а їх постачання «про запас» уже активно йдуть), а українці після скасування пільг не захочуть або не зможуть купувати електрокари за підвищеними цінами, може статися, як із Teslа, — посередники почнуть їх продавати зі знижками навіть у збиток собі, аби повернути вкладені кошти.

Багато чого залежить також від розвитку інфраструктури для електрокарів та цін на спеціалізованих АЗС.

За даними Інституту досліджень авторинку, поки що експлуатація електрокарів залишається вигідною — як у разі підзарядки вдома, так і на АЗС.

Наприклад, якщо заряджати авто вдома за тарифом для населення 4,32 гривень за кіловат, то 100 кілометрів пробігу коштуватиме 90 гривень, а якщо є нічний тариф (2,16 гривень за кіловат) — лише 45 гривень. Для порівняння: найекономніші авто із ДВЗ на газу дозволяють вийти на щонайменше 410−540 гривень за сотню кілометрів.

На спеціалізованих АЗС у травні цього року середній цінник кіловату при зарядці через АС-порт склав 14,82 гривні, що на 33 копійки нижче, ніж місяцем раніше (позначилося сезонне зниження цін на електроенергію для бізнесу), а через швидший DC-порт — 17,65 гривень (на 17 копійок дешевше, ніж у квітні).

Деякі оператори у травні знизили цінник відразу на 0,5−1 гривню за кіловат.

Заряд на 100 кілометрів пробігу у разі заправки на електричних АЗС коштує в середньому 360 гривень. Це на 10 гривень дешевше, ніж було у квітні, і досі забезпечує цінову перевагу, порівнюючи навіть із найекономнішими авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Але як змінюватимуться цінники далі — поки що незрозуміло. Вже були заяви про те, що ринково обґрунтований тариф для населення має бути на рівні 6−7 гривень, а тарифи на АЗС можуть підвищитись через цінові коливання на ринку електроенергії.

«Погляньте, що відбувається, наприклад, у Німеччині. Там вартість зарядки електромобілів та заправки «звичайним» паливом вже практично зрівнялася. І це при тому, що існують державні програми підтримки розвитку мереж швидких зарядок. У нас таких програм поки що немає.

Водночас у міру того, як зростає запас ходу у нових моделей електромобілів (він може досягати 700 кілометрів і більше), будуть потрібні саме високошвидкісні зарядні станції, від «розетки» таку машину вже не зарядиш, або на це йтиме занадто багато часу. Тому й у нас тарифи зростатимуть", — каже Омельницький.

Якщо експлуатація електромобілів втратить цінову перевагу, попит на них може впасти, тим паче, що спеціалізованих зарядок в Україні не так багато.

Крім того, незрозуміло, наскільки активно розвиватиметься ринок обслуговування електрокарів, зокрема, сервісні майстерні. Поки що їх в Україні не так багато, нерідко виникають проблеми із запчастинами тощо.

Якщо водії масово розчаруються в «електричках» і розпродуватимуть їх, ціни можуть різко піти донизу.