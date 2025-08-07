Головне за четвер: повернення активів клієнтам Фрідом Фінанс та зменшення міжнародних резервів

Депозитарій Національного банку 7 серпня 2025 року розпочав повернення державних облігацій України та коштів клієнтам Фрідом Фінанс (як у гривні, так і в іноземній валюті), отриманих від цих цінних паперів. Це стало можливим вже наступного дня після того, як НБУ отримав від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) остаточний список перевірених інвесторів.

Міжнародні резерви України зменшилися до $43 мільярдів

Станом на 1 серпня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43 030,8 млн. У липні вони зменшилися на 4,5%.

Відкритий банкінг в Україні: одна кнопка для всіх рахунків і не тільки

Тепер банки та інші надавачі фінпослуг можуть ділитися зі сторонніми постачальниками доступом до банківських рахунків клієнтів. Це передбачає механізм відкритого банкінгу, який почав діяти із 1 серпня. Відповідно до нього, всі банки та небанківські фінустанови мають відкрити свої API, щоб їх конкуренти могли підключатися й надавати завдяки цьому власні сервіси. Що це означає на практиці, розбирався «Мінфін».

Євро досяг нових максимумів на тлі мирних переговорів щодо України

Євро досяг нового максимуму за півтора тижня на тлі ослаблення долара. Інвестори стежать за мирними переговорами щодо України.

Нацбанк дозволив повертати помилкові валютні перекази з-за кордону

7 серпня набули чинності нові правила НБУ, які дозволяють повертати помилково переказані кошти з-за кордону в іноземній валюті. Для цього необхідно подати заявку протягом трьох робочих днів з моменту отримання повідомлення про помилковий переказ коштів до свого банку.