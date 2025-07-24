НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5% та погіршив прогноз інфляції

Правління Національного банку України ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 15,5% річних. Також регулятор переглянув свої макроекономічні прогнози, дещо погіршивши очікування щодо темпів зниження інфляції та зростання ВВП у 2025 році. Про це у четвер, 24 липня, повідомила пресслужба НБУ.

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Інфляція та монетарні умови

У Нацбанку зазначили, що інфляція, як і очікувалося, досягла свого піку в травні та почала знижуватися у червні (до 14,3% у річному вимірі). Однак її рівень виявився дещо вищим за прогноз через несприятливі погодні умови, що вплинули на ціни на продукти.

З огляду на це, а також на зростаючі витрати бізнесу, НБУ переглянув прогноз інфляції у бік більш повільного зниження. Тепер очікується, що вона сповільниться до 9,7% у 2025 році, 6,6% — у 2026-му, і досягне цілі у 5% лише у 2027 році.

Для забезпечення цього тренду НБУ планує утримувати облікову ставку на поточному рівні 15,5% довше, ніж прогнозувалося раніше — до четвертого кварталу 2025 року.

Прогноз ВВП та роль міжнародної допомоги

Відновлення економіки, за прогнозами НБУ, триватиме, але буде повільнішим, ніж очікувалося. Регулятор погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2025 році до 2,1%. Основними стримуючими факторами залишаються наслідки війни, руйнування інфраструктури та негативний вплив погодних умов на врожаї. У 2026−2027 роках очікується зростання на рівні 2−3%.

Ключовим фактором макрофінансової стабільності залишається міжнародна допомога. У 2025 році Україна очікує отримати близько $54 млрд, з яких майже $24 млрд вже надійшло. На 2026 рік базовий сценарій НБУ передбачає отримання $35 млрд допомоги, на 2027-й — $30 млрд. Цих коштів, на думку регулятора, буде достатньо для фінансування дефіциту бюджету та підтримки міжнародних резервів на належному рівні.

Основні ризики

Головними ризиками для економіки залишаються перебіг повномасштабної війни та можлива недостатність міжнародного фінансування, частина якого на 2026−2027 роки ще не є підтвердженою. Серед інших загроз — подальше руйнування інфраструктури, погіршення міграційних тенденцій та несприятливі зовнішні умови.