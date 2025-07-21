НБУ попередив три страхові компанії про недостатність капіталу

Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді письмових застережень до трьох страхових компаній: «ВЕЛЕС», «НАДІЙНА» та «РЕСПЕКТ». Головною причиною стало те, що розмір статутного капіталу цих страховиків не відповідав мінімальним вимогам законодавства. Про це у понеділок, 21 липня, повідомила пресслужба НБУ .

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Рішення було ухвалене Комітетом з питань нагляду за ринками небанківських фінансових послуг 17 липня.

Згідно з повідомленням, основна претензія до всіх трьох компаній — невідповідність розміру їхнього статутного капіталу вимогам, встановленим у Законі України «Про страхування».

Крім того, до СК «ВЕЛЕС» було висунуто додаткову претензію щодо невідповідності ділової репутації самої компанії та її власників істотної участі вимогам законодавства.

Регулятор зобов'язав страховиків усунути виявлені порушення у строк до 15 грудня 2025 року.

Раніше НБУ оштрафував страхову компанію «ІНГО» на 1,8 млн грн за порушення прав споживачів й забрав ліцензію у страхової компанії Кредо за непрозору структуру власності компанії.

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