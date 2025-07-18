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18 липня 2025, 14:47

НБУ забрав ліцензію у страхової компанії Кредо: вона є однієї з найстаріших в України

Національний банк відкликав ліцензію на здійснення страхової діяльності у товариства з додатковою відповідальністю «СК «Кредо». Причиною такого рішення регулятор назвав непрозору структуру власності компанії. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк відкликав ліцензію на здійснення страхової діяльності у товариства з додатковою відповідальністю «СК «Кредо».

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Наслідки рішення НБУ

Рішення правління регулятора набуло чинності негайно. З цього моменту страхова компанія «Кредо» втрачає право:

  • укладати нові договори страхування;
  • продовжувати термін дії чинних договорів;
  • будь-яким чином збільшувати свої зобов'язання перед клієнтами за вже укладеними угодами.

Одночасно з відкликанням ліцензії, Національний банк запровадив у компанії тимчасову адміністрацію, відсторонивши її чинні органи управління. Тимчасовому адміністратору надано виключні повноваження з управління активами та зобов'язаннями страховика.

НБУ також заборонив будь-які видаткові операції за рахунками та операції з майном «Кредо», окрім тих, що необхідні для забезпечення роботи тимчасової адміністрації.

Контекст компанії

Страхова компанія «Кредо» працювала на ринку України понад 33 роки й була однією з перших приватних страхових компаній, створених у країні.

Згідно з останніми оприлюдненими даними про структуру власності, станом на 11 червня 2025 року компанія мала 18 власників, частка кожного з яких не перевищувала 10,4%.

Чому це важливо

Виведення з ринку однієї з найстаріших страхових компаній країни не за фінансові проблеми, а саме за непрозорість структури власності це дисциплінарний захід, який має на меті змусити власників інших фінансових установ «вийти з тіні» та розкрити реальних контролерів свого бізнесу.

Для Національного банку це питання не лише виконання закону, а й національної безпеки, оскільки непрозорі структури власності можуть використовуватися для прихованого впливу, зокрема з боку держави-агресора.

Страхування житла від наслідків «прильоту»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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