Національний банк відкликав ліцензію на здійснення страхової діяльності у товариства з додатковою відповідальністю «СК «Кредо». Причиною такого рішення регулятор назвав непрозору структуру власності компанії. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
НБУ забрав ліцензію у страхової компанії Кредо: вона є однієї з найстаріших в України
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Наслідки рішення НБУ
Рішення правління регулятора набуло чинності негайно. З цього моменту страхова компанія «Кредо» втрачає право:
- укладати нові договори страхування;
- продовжувати термін дії чинних договорів;
- будь-яким чином збільшувати свої зобов'язання перед клієнтами за вже укладеними угодами.
Одночасно з відкликанням ліцензії, Національний банк запровадив у компанії тимчасову адміністрацію, відсторонивши її чинні органи управління. Тимчасовому адміністратору надано виключні повноваження з управління активами та зобов'язаннями страховика.
НБУ також заборонив будь-які видаткові операції за рахунками та операції з майном «Кредо», окрім тих, що необхідні для забезпечення роботи тимчасової адміністрації.
Контекст компанії
Страхова компанія «Кредо» працювала на ринку України понад 33 роки й була однією з перших приватних страхових компаній, створених у країні.
Згідно з останніми оприлюдненими даними про структуру власності, станом на 11 червня 2025 року компанія мала 18 власників, частка кожного з яких не перевищувала 10,4%.
Чому це важливо
Виведення з ринку однієї з найстаріших страхових компаній країни не за фінансові проблеми, а саме за непрозорість структури власності це дисциплінарний захід, який має на меті змусити власників інших фінансових установ «вийти з тіні» та розкрити реальних контролерів свого бізнесу.
Для Національного банку це питання не лише виконання закону, а й національної безпеки, оскільки непрозорі структури власності можуть використовуватися для прихованого впливу, зокрема з боку держави-агресора.
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