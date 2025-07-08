Нацбанк оштрафував страхову компанію «ІНГО» на 1,8 млн грн за порушення прав споживачів

Національний банк України застосував захід впливу до страхової компанії « ІНГО » у вигляді штрафу на суму 1 819 000 гривень. Причиною стало порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, виявлене під час планової інспекційної перевірки. Про це у вівторок, 8 липня, повідомила пресслужба НБУ .

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Рішення про накладення штрафу було ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 7 липня 2025 року.

Як зазначається у повідомленні, перевірка, проведена Департаментом інспектування НБУ, виявила у діяльності компанії порушення низки законів, зокрема Цивільного кодексу України, законів «Про електронну комерцію», «Про страхування», «Про фінансові послуги та фінансові компанії», а також положень НБУ, що регулюють укладення договорів страхування та авторизацію надавачів фінпослуг.

Страхова компанія «ІНГО» зобов’язана сплатити штраф протягом місяця з дня отримання відповідного рішення.

Редакція minfin.com.ua звернулась за коментарем до представників компанії.