За останні два тижні лише три фінустанови з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн переглянули дохідність вкладів для приватних клієнтів. Всі актуальні пропозиції від великих банків для таких вкладників зібрав «Мінфін».
Власники великих вкладів стали ще багатшими: скільки зараз платять за депозитами великі банки
Великі банки розпочали липень майже без змін депозитних пропозицій. Середні ставки на депозити у гривні на 3 місяці скоротились на 0,06 в.п., на стільки ж зросла дохідність піврічних вкладів у нацвалюті.
Середні ставки на 9-місячні вклади, які протягом останніх трьох років були не дуже популярними серед депозитних пропозицій банків, зараз додали 0,09 в.п. і зросли до 14,06% річних — найбільша середня ставка у лінійці строкових вкладів. Без змін залишаються середні показники дохідності річних вкладів. Як і у червні, у липні середні ставки за цими вкладами тримаються на рівні 13,61% річних.
Восток Банк зрізав ставку на гривневі депозити на 3 місяці відразу на 2 в.п. — до 14% річних. Таку саме дохідність банк пропонує зараз на 6-місячні вклади і 13% річних платить за депозитами на рік.
Альянс банк збільшив дохідність вкладів у гривні на 3 та 6 місяців — на 0,2 в.п., і платить за ними зараз 14,8% річних, дохідність вкладів на 9 місяців збільшено на 0,15 в.п. — до 15,35% річних. Натомість банк порізав дохідність вкладів у доларі: ставки депозитів на 3 і 6 місяців схудли на 0,05 в.п. — до 0,75% річних, на 9 місяців — на 0,1 в.п. — до 1,25 річних.
Банк Південний підвищив на 0,25 в.п. ставку на вклади в євро на 3 місяці - до 0,25% річних.
Згідно зі свіжими даними ФГВФО, частка гривневих депозитів у травні зросла з 64,3% до 64,8%, валютних — знизилася з 35,7% до 35,2%. Травневий відтік із валютних вкладів Фонд оцінює у 2,2 млрд грн. Причиною може бути як те, що українці протягом місяця активно знімали валюту, так і з низькими ставками у ВКВ, що їх продовжують тримають банки.
На початку липня серед великих фінустанов ставки у доларі на рік варіюються від 0,01% до 2,5% річних, в євро зберігається приблизно таке саме розподілення. В обох валютах ставка за безстроковими вкладами у ВКВ тримається на позначках 0,01−0,02% річних.
Депозити зростають, але темпи сповільнюються
За даними Фонду гарантування вкладів, у травні 2025 року обсяг заощаджень українців у банках збільшився на 12,6 млрд грн і сягнув 1,44 трлн грн. Це зростання виглядає скромнішим, ніж у квітні (+35,5 млрд грн), але в ньому є важливі сигнали для вкладників.
Попри війну, депозити продовжують зростати, але темпи уповільнилися майже втричі. У травні відбулося чисте скорочення валютних заощаджень, водночас приріст гривневих вкладів залишився стабільним, навіть трохи зріс, порівнюючи з квітнем.
|
Міс.
|
Загальний приріст депозитів
|
Приріст гривневих вкладів
|
Приріст валютних вкладів
|
Квітень
|
+35,5 млрд грн
|
+25,5 млрд грн
|
+10,0 млрд грн
|
Травень
|
+12,6 млрд грн
|
+14,8 млрд грн
|
-2,2 млрд грн
Розподіл за типом тих банків, де найбільше тримають вклади українці, за місяць не змінився: понад дві третини (61,7%) тримають державні банки. На банки з приватним капіталом припадає частка у 20,7%, на банки з іноземним капіталом — 17,6%.
Тобто нові гроші, які заходили в систему у травні, переважно залишались у тих самих банках. У держбанки також надходять основні бюджетні виплати, зокрема, зарплати бюджетникам і соцдопомоги — саме ці кошти формують значну частину приросту депозитів.
Більшість коштів — «на картці», довгострокових вкладів майже немає
У структурі депозитів у травні, як і раніше, переважають кошти до запитання — 69,82%. Строкові депозити становлять 30,18%, із яких більшість — короткострокові.
Частка коштів на вимогу залишилася стабільною — понад 69%, частка вкладів до 3 місяців зросла на 0,1 в.п. Натомість частка вкладів на 3−6 місяці зменшилась на 0,21 в.п., а частка довгострокових вкладів (понад рік) зменшилася на 0,06 в.п. — до 0,82%.
Це свідчить по те, що більшість вкладників хочуть мати вільний доступ до грошей і не готові блокувати їх навіть на пів року. Бажання «заморозити» гроші на рік і більше — майже відсутнє через низькі ставки та нестабільні очікування.
Ставки VS інфляція: хто кого
У травні інфляція в Україні становила 15,9% у річному вимірі (за даними Держстату), що не дозволяє гривневим депозитам зберігати позитивну реальну дохідність. На початку місяця Індекс ставок за депозитами фізосіб (UIRD-9) становив лише 12,45% річних, а найвищий показник зберігався за тримісячними вкладами — 13,38% річних.
Фактично ж вкладник отримує «чистими» суттєво менше через оподаткування відсотків банкіських депозитів. Наприклад, за 13,38% річних після податків залишиться приблизно 10,3%, а при ставці 13,13% річних «чиста» дохідність становитиме приблизно 10,1%.
З огляду на податки та інфляцію, дохідність коротких депозитів залишається на межі нульового або незначного реального прибутку. Це одна з причин, чому майже 70% усіх заощаджень тримаються не на строкових депозитах, а на поточних рахунках.
Малі вклади — масові, великі — вирішальні
Найбільша частка вкладників — це громадяни з депозитами до 200 тис. грн, таких понад 57%. Але на 0,56% вкладників із сумами понад 600 тис. грн припадає понад 50% усіх депозитів у банках. Це створює вразливу концентрацію коштів у верхньому сегменті.
Частка вкладників із депозитами до 200 тис. грн трохи зменшилася (на 0,07 в.п.), як і частка таких вкладів у загальному обсязі (на 0,2 в.п.). Вклади понад 600 тис. грн зросли не кількісно (кількість вкладників незмінна, частка становить 0,56%), а сумарно — на +0,23 в.п. Вочевидь, що великі клієнти доносили гроші або залишали отримані доходи на рахунках. В інших категоріях структура лишилася стабільною, активної міграції між сегментами вкладників за місяць не відбулося.
Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ідея Банк
|17,00%
|-
|16,75%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|16,75%
|-
|16,90%
|-
|16,80%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Акордбанк
|16,55%
|-
|-
|-
|16,55%
|-
|16,55%
|-
|5,00%
|-
|А-Банк
|16,40%
|-
|-
|-
|16,30%
|-
|15,60%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|16,00%
|-
|14,75%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|4,00%
|-
|Універсал Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|16,00%
|-
|17,75%
|-
|17,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|15,75%
|-
|15,35%
|-
|15,35%
|-
|14,80%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|-
|15,35%
|0,15%
|14,80%
|0,20%
|14,80%
|0,20%
|5,50%
|-
|Кредит Дніпро Банк
|14,50%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|13,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|2,00%
|-
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,25%
|-
|-
|-
|12,25%
|-
|12,00%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|12,25%
|-
|12,25%
|-
|11,25%
|-
|11,25%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|12,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Правекс Банк
|11,50%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|11,35%
|-
|11,85%
|-
|10,80%
|-
|11,30%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,00%
|-
|9,29%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 17.06.2025−30.06.2025.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Радабанк *
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|Акордбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,90%
|-
|1,25%
|0,10%
|0,75%
|0,05%
|0,75%
|0,05%
|0,20%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|1,70%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,55%
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Ідея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,30%
|-
|0,40%
|-
|0,15%
|-
|0,25%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,40%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 17.06.2025−30.06.2025.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Банк Львів*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Акордбанк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|МТБ Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Дніпро Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,25%
|0,25%
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 17.06.2025−30.06.2025.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
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