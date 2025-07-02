Власники великих вкладів стали ще багатшими: скільки зараз платять за депозитами великі банки

За останні два тижні лише три фінустанови з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн переглянули дохідність вкладів для приватних клієнтів. Всі актуальні пропозиції від великих банків для таких вкладників зібрав «Мінфін».

Великі банки розпочали липень майже без змін депозитних пропозицій. Середні ставки на депозити у гривні на 3 місяці скоротились на 0,06 в.п., на стільки ж зросла дохідність піврічних вкладів у нацвалюті.

Середні ставки на 9-місячні вклади, які протягом останніх трьох років були не дуже популярними серед депозитних пропозицій банків, зараз додали 0,09 в.п. і зросли до 14,06% річних — найбільша середня ставка у лінійці строкових вкладів. Без змін залишаються середні показники дохідності річних вкладів. Як і у червні, у липні середні ставки за цими вкладами тримаються на рівні 13,61% річних.

Восток Банк зрізав ставку на гривневі депозити на 3 місяці відразу на 2 в.п. — до 14% річних. Таку саме дохідність банк пропонує зараз на 6-місячні вклади і 13% річних платить за депозитами на рік.

Альянс банк збільшив дохідність вкладів у гривні на 3 та 6 місяців — на 0,2 в.п., і платить за ними зараз 14,8% річних, дохідність вкладів на 9 місяців збільшено на 0,15 в.п. — до 15,35% річних. Натомість банк порізав дохідність вкладів у доларі: ставки депозитів на 3 і 6 місяців схудли на 0,05 в.п. — до 0,75% річних, на 9 місяців — на 0,1 в.п. — до 1,25 річних.

Банк Південний підвищив на 0,25 в.п. ставку на вклади в євро на 3 місяці - до 0,25% річних.

Згідно зі свіжими даними ФГВФО, частка гривневих депозитів у травні зросла з 64,3% до 64,8%, валютних — знизилася з 35,7% до 35,2%. Травневий відтік із валютних вкладів Фонд оцінює у 2,2 млрд грн. Причиною може бути як те, що українці протягом місяця активно знімали валюту, так і з низькими ставками у ВКВ, що їх продовжують тримають банки.

На початку липня серед великих фінустанов ставки у доларі на рік варіюються від 0,01% до 2,5% річних, в євро зберігається приблизно таке саме розподілення. В обох валютах ставка за безстроковими вкладами у ВКВ тримається на позначках 0,01−0,02% річних.

Депозити зростають, але темпи сповільнюються

За даними Фонду гарантування вкладів, у травні 2025 року обсяг заощаджень українців у банках збільшився на 12,6 млрд грн і сягнув 1,44 трлн грн. Це зростання виглядає скромнішим, ніж у квітні (+35,5 млрд грн), але в ньому є важливі сигнали для вкладників.

Попри війну, депозити продовжують зростати, але темпи уповільнилися майже втричі. У травні відбулося чисте скорочення валютних заощаджень, водночас приріст гривневих вкладів залишився стабільним, навіть трохи зріс, порівнюючи з квітнем.

Міс. Загальний приріст депозитів Приріст гривневих вкладів Приріст валютних вкладів Квітень +35,5 млрд грн +25,5 млрд грн +10,0 млрд грн Травень +12,6 млрд грн +14,8 млрд грн -2,2 млрд грн

Розподіл за типом тих банків, де найбільше тримають вклади українці, за місяць не змінився: понад дві третини (61,7%) тримають державні банки. На банки з приватним капіталом припадає частка у 20,7%, на банки з іноземним капіталом — 17,6%.

Тобто нові гроші, які заходили в систему у травні, переважно залишались у тих самих банках. У держбанки також надходять основні бюджетні виплати, зокрема, зарплати бюджетникам і соцдопомоги — саме ці кошти формують значну частину приросту депозитів.

Більшість коштів — «на картці», довгострокових вкладів майже немає

У структурі депозитів у травні, як і раніше, переважають кошти до запитання — 69,82%. Строкові депозити становлять 30,18%, із яких більшість — короткострокові.

Частка коштів на вимогу залишилася стабільною — понад 69%, частка вкладів до 3 місяців зросла на 0,1 в.п. Натомість частка вкладів на 3−6 місяці зменшилась на 0,21 в.п., а частка довгострокових вкладів (понад рік) зменшилася на 0,06 в.п. — до 0,82%.

Це свідчить по те, що більшість вкладників хочуть мати вільний доступ до грошей і не готові блокувати їх навіть на пів року. Бажання «заморозити» гроші на рік і більше — майже відсутнє через низькі ставки та нестабільні очікування.

Ставки VS інфляція: хто кого

У травні інфляція в Україні становила 15,9% у річному вимірі (за даними Держстату), що не дозволяє гривневим депозитам зберігати позитивну реальну дохідність. На початку місяця Індекс ставок за депозитами фізосіб (UIRD-9) становив лише 12,45% річних, а найвищий показник зберігався за тримісячними вкладами — 13,38% річних.

Фактично ж вкладник отримує «чистими» суттєво менше через оподаткування відсотків банкіських депозитів. Наприклад, за 13,38% річних після податків залишиться приблизно 10,3%, а при ставці 13,13% річних «чиста» дохідність становитиме приблизно 10,1%.

З огляду на податки та інфляцію, дохідність коротких депозитів залишається на межі нульового або незначного реального прибутку. Це одна з причин, чому майже 70% усіх заощаджень тримаються не на строкових депозитах, а на поточних рахунках.

Малі вклади — масові, великі — вирішальні

Найбільша частка вкладників — це громадяни з депозитами до 200 тис. грн, таких понад 57%. Але на 0,56% вкладників із сумами понад 600 тис. грн припадає понад 50% усіх депозитів у банках. Це створює вразливу концентрацію коштів у верхньому сегменті.

Частка вкладників із депозитами до 200 тис. грн трохи зменшилася (на 0,07 в.п.), як і частка таких вкладів у загальному обсязі (на 0,2 в.п.). Вклади понад 600 тис. грн зросли не кількісно (кількість вкладників незмінна, частка становить 0,56%), а сумарно — на +0,23 в.п. Вочевидь, що великі клієнти доносили гроші або залишали отримані доходи на рахунках. В інших категоріях структура лишилася стабільною, активної міграції між сегментами вкладників за місяць не відбулося.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 17.06.2025−30.06.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 17.06.2025−30.06.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 17.06.2025−30.06.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.