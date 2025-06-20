Кінець «воєнного дива»: економіка росії вичерпала ресурси для зростання — Набіулліна

Економічна модель, що дозволяла росії підтримувати зростання в умовах повномасштабної війни та міжнародних санкцій, вичерпала себе. Ресурси, за рахунок яких це відбувалося, закінчилися. Таке визнання зробила голова центрального банку рф Ельвіра Набіулліна під час виступу на петербурзькому міжнародному економічному форумі — головному щорічному заході, який кремль використовує для демонстрації своєї економічної спроможності. Про це 20 червня повідомляє видання The Moscow Times.

Визнання системної проблеми

Глава російського центробанку прямо заявила, що період відновлювального зростання, який тривав два роки, добіг кінця. Вона підкреслила, що цей етап базувався на використанні раніше накопичених вільних ресурсів.

«Ми зростали два роки досить високими темпами через те, що були задіяні вільні ресурси… Нам треба розуміти, що багато з цих ресурсів дійсно вичерпані», — зазначила Набіулліна.

За її словами, йдеться про вичерпання робочої сили, виробничих потужностей, а також фінансових резервів, зокрема грошей з Фонду національного добробуту — головної «скарбнички» російського уряду.

Кадровий голод та промислові межі

Одним із головних обмежень стало вичерпання людського капіталу. Через масову еміграцію та мобілізацію чоловіків на війну рівень безробіття в країні впав до історичного мінімуму (2,3%). Однак цей показник свідчить не про економічне здоров'я, а про гострий дефіцит кадрів, який уряд росії оцінює у 2 мільйони осіб.

Водночас російська промисловість працює на межі своїх можливостей. За даними росстату, завантаження потужностей на підприємствах перевищило 80%, що є рекордом у сучасній історії рф. Це означає, що подальше нарощування виробництва без значних нових інвестицій є практично неможливим, що вже призвело до стагнації промисловості та скорочення цивільних галузей.

Стрімке скорочення фінансових резервів

Фінансова подушка безпеки, яка дозволяла уряду латати дірки в бюджеті, стрімко тане. Ліквідні активи Фонду національного добробуту, за даними видання, з початку повномасштабного вторгнення в Україну скоротилися втричі — до 2,8 трлн рублів.

Чому це важливо

Заява Набіулліної — це рідкісне публічне визнання від топ-чиновника, що російська економічна модель, орієнтована на фінансування війни, є нестійкою в довгостроковій перспективі.

Це сигнал про те, що фасад «економічної фортеці», який роками вибудовував кремль, дав глибоку тріщину. Вичерпання фізичних та фінансових ресурсів означає, що росія стоїть перед вибором: або суттєво скорочувати військові апетити, або жертвувати залишками цивільної економіки та добробутом населення, що неминуче призведе до поглиблення внутрішньої кризи.