Кінець «воєнного дива»: економіка росії вичерпала ресурси для зростання — Набіулліна

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 червня 2025, 13:38

Кінець «воєнного дива»: економіка росії вичерпала ресурси для зростання — Набіулліна

Економічна модель, що дозволяла росії підтримувати зростання в умовах повномасштабної війни та міжнародних санкцій, вичерпала себе. Ресурси, за рахунок яких це відбувалося, закінчилися. Таке визнання зробила голова центрального банку рф Ельвіра Набіулліна під час виступу на петербурзькому міжнародному економічному форумі — головному щорічному заході, який кремль використовує для демонстрації своєї економічної спроможності. Про це 20 червня повідомляє видання The Moscow Times.

Економічна модель, що дозволяла росії підтримувати зростання в умовах повномасштабної війни та міжнародних санкцій, вичерпала себе.

Визнання системної проблеми

Глава російського центробанку прямо заявила, що період відновлювального зростання, який тривав два роки, добіг кінця. Вона підкреслила, що цей етап базувався на використанні раніше накопичених вільних ресурсів.

«Ми зростали два роки досить високими темпами через те, що були задіяні вільні ресурси… Нам треба розуміти, що багато з цих ресурсів дійсно вичерпані», — зазначила Набіулліна.

За її словами, йдеться про вичерпання робочої сили, виробничих потужностей, а також фінансових резервів, зокрема грошей з Фонду національного добробуту — головної «скарбнички» російського уряду.

Кадровий голод та промислові межі

Одним із головних обмежень стало вичерпання людського капіталу. Через масову еміграцію та мобілізацію чоловіків на війну рівень безробіття в країні впав до історичного мінімуму (2,3%). Однак цей показник свідчить не про економічне здоров'я, а про гострий дефіцит кадрів, який уряд росії оцінює у 2 мільйони осіб.

Водночас російська промисловість працює на межі своїх можливостей. За даними росстату, завантаження потужностей на підприємствах перевищило 80%, що є рекордом у сучасній історії рф. Це означає, що подальше нарощування виробництва без значних нових інвестицій є практично неможливим, що вже призвело до стагнації промисловості та скорочення цивільних галузей.

Стрімке скорочення фінансових резервів

Фінансова подушка безпеки, яка дозволяла уряду латати дірки в бюджеті, стрімко тане. Ліквідні активи Фонду національного добробуту, за даними видання, з початку повномасштабного вторгнення в Україну скоротилися втричі — до 2,8 трлн рублів.

Чому це важливо

Заява Набіулліної — це рідкісне публічне визнання від топ-чиновника, що російська економічна модель, орієнтована на фінансування війни, є нестійкою в довгостроковій перспективі.

Це сигнал про те, що фасад «економічної фортеці», який роками вибудовував кремль, дав глибоку тріщину. Вичерпання фізичних та фінансових ресурсів означає, що росія стоїть перед вибором: або суттєво скорочувати військові апетити, або жертвувати залишками цивільної економіки та добробутом населення, що неминуче призведе до поглиблення внутрішньої кризи.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Три літри
Три літри
20 червня 2025, 14:13
#
Набіуліна телемарафона передивилась, у Росії все чудово, МініМі та зефір не дадуть збрехати
+
0
Strain
Strain
20 червня 2025, 15:15
#
На самом деле мало кто помнит, но Набиулина была одной из первых кто хотел уйти в отставку после начала войны. Она подала сразу заявление, но пуйло ей отказал. Я думаю она прекрасно понимала последствия и какой ценой для экономики эта война пройдет. Наверно она многое бы могла сказать если бы там всем не затыкали рты.
А так то экономика рашки понемногу загибается. К сожалению для нас не так быстро как хотелось бы. Главное что бы наша не загнулась быстрее.
+
+15
Tido oss
Tido oss
20 червня 2025, 14:13
#
По Укр сми в рашке пустиня
+
0
Три літри
Три літри
20 червня 2025, 14:14
#
Moscow Times як укрзмі 😆
https://www.moscowtimes.RU/2025/06/19/nabiullina-zayavila-obischerpanii-poslednih-resursov-rossiiskoi-ekonomiki-a166619

"
«Нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны», — сказала Набиуллина (ее цитирует ТАСС). Уровень безработицы, по данным Росстата, опустился до исторического минимума в 2,3%, а массовая эмиграция и вебровка мужчин на войну породили нехватку кадров, которую правительство оценивает в 2 млн человек.
"

+
0
Bitcoin
Bitcoin
20 червня 2025, 14:59
#
Зачем врать самим себе?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають bovn, GuitarHero, Leroy Jenkins, lucky4raver, Strain и 23 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами