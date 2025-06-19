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19 червня 2025, 8:52

У Citi прогнозують обвал цін на золото до $2500 за унцію у 2026 році

Аналітики Citi прогнозують, що до другої половини 2026 року ціна на золото опуститься до рівня $2500−2700 за унцію. Про це пише Bloomberg із посиланням на аналітичний звіт групи.

Аналітики Citi прогнозують, що до другої половини 2026 року ціна на золото опуститься до рівня $2500−2700 за унцію.
Фото: depositphotos

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Прогноз експертів

На думку експертів, ціни на золото можуть впасти через послаблення інвестиційного попиту, покращення перспектив світового економічного зростання та зниження ставок ФРС США.

Зниження інвестиційного попиту на золото з четвертого кварталу 2025 року може бути викликане навіть невеликим поліпшенням впевненості в глобальному зростанні в міру набуття чинності стимулюючої бюджетної політики США та пом'якшення торгової політики Трампа, вважають аналітики Citi.

Читайте також: Світові центробанки роблять ставку на золото — опитування WGC

«Ми бачимо великі можливості для ФРС перейти від обмежувальної політики до нейтральної», — додали вони.

Сценарії

У базовому сценарії компанії, ймовірність якого оцінюється в 60%, очікується, що в наступному кварталі ціни на золото консолідуються вище за $3000 за унцію, а потім підуть вниз.

В оптимістичному сценарії, ймовірність якого становить 20%, аналітики вбачають можливість встановлення нового рекорду у третьому кварталі на тлі побоювань щодо тарифів, геополітики та стагфляції.

У песимістичному сценарії, ймовірність якого також становить 20%, очікується розпродаж частково через швидке вирішення питання мита.

Читайте також: Золото вперше обійшло євро у резервах центробанків

Алюміній та мідь

У прогнозах щодо інших металів Citi заявила, що дуже оптимістично налаштована як щодо алюмінію, так і міді. Аналітики зазначили, що ці метали значною мірою залежать від зростання світової економіки та настроїв.

Нагадаємо

  • Раніше заявили, що ціна золота може консолідуватися в діапазоні від $3100 до $3500 за тройську унцію в короткостроковій перспективі через ескалацію торгових конфліктів та високі геополітичні ризики.
  • У квітні поточного року ціни на золото вперше в історії перевищили $3500 за унцію на тлі нового витка ослаблення долара, критики ФРС президентом США Дональдом Трампом і побоювань, що зберігаються з приводу наслідків торгової війни.
  • У наступні тижні ціни відкотилися донизу. Але після загострення ситуації на Близькому Сході вони знову виросли до $3400 за тройську унцію.

Читайте також: Citi покращив короткостроковий прогноз для золота до $3100−3500 за унцію

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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