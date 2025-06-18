Світові центробанки роблять ставку на золото — опитування WGC

Світові центральні банки зберігають упевненість у стратегічній ролі золота у міжнародних резервах. Згідно з щорічним опитуванням Всесвітньої ради із золота (WGC), яке було опубліковано 17 червня, 95% опитаних ЦБ очікують зростання офіційних золотих резервів у найближчі 12 місяців — це рекордний показник за всю історію спостережень (торік так вважали 81%).

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Очікування банків

Крім того, 76% вірять, що частка золота у світових резервах збільшиться протягом найближчих п'яти років, що також вище за торішній рівень (69%). Оцінки респондентів у країнах з розвиненою економікою та в країнах, що розвиваються, практично не різняться, зазначають у WGC.

Водночас центробанки все менш оптимістично дивляться на перспективи долара: 73% опитаних очікують на скорочення його частки у світових резервах.

«У міру того як світ стає все більш нестабільним і непередбачуваним, значення золота як активу, що забезпечує безпеку, ліквідність і прибутковість — три ключові інвестиційні цілі для центральних банків — продовжує зростати. Результати нашого опитування показують, що центробанки як і раніше визнають переваги вкладень у золото і, ймовірно, збережуть стійкий попит на нього в майбутньому», — йдеться в огляді WGC.

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Центральні банки називають ключовими факторами, що впливають на управління резервами, рівень процентних ставок, інфляційні очікування та нестабільність на глобальній арені.

У країнах, що розвиваються, стурбованість інфляцією та геополітикою виражена сильніше: 84% і 81% відповідно проти 67% і 60% у розвинених економіках. При цьому 59% усіх респондентів відзначають значущість ризиків, пов'язаних із торговими конфліктами та тарифами.

Щодо причин накопичення саме золота, то 85% центробанків вказують на його стійкість у кризові періоди, 81% — на ефект диверсифікації портфеля, а 80% — на здатність зберігати свою цінність протягом тривалого часу. Особливо високо ці характеристики цінують респонденти з країн з ринками, що формуються, для яких золото все частіше стає геополітичним активом захисту від зовнішнього тиску.

Більшість центробанків (75%) керують золотом окремо з інших резервів, розглядаючи його як стратегічний актив. При купівлі та зберіганні фізичного золота перевага, як і раніше, надається стандартним зливкам London Good Delivery: їх набувають 56% учасників, а зберігають 88%.

Основним місцем зберігання залишається Банк Англії (64%), але зростає частка тих, хто розміщує золото в національних сховищах (59% проти 41% роком раніше).

Методика опитування

Опитування WGC проводилося восьмого разу з 25 лютого по 20 травня 2025 року. У ньому взяли участь понад 70 центробанків.

Нагадаємо

Світові центральні банки у квітні 2025 року скоротили чисті закупівлі золота до 12 тонн, що на 12% нижче за березневий рівень і значно нижче за середній показник за останні 12 місяців (28 тонн).

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