Золото вперше обійшло євро в резервах центробанків

На кінець 2024 року золото вперше обійшло євро за обсягом у резервах світових центральних банків. Про це повідомив Європейський центральний банк (ЄЦБ), пише Bloomberg.

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Частка золота у світових золотовалютних резервах за ринковими цінами досягла 20% на кінець 2024 року, випередивши євро на 16%. Долар США продовжив стійке падіння, досягнувши 46% світових резервів.

Це стало наслідком рекордно високих обсягів закупівель і стрімкого зростання цін.

Зростання ціни золота вдвічі з кінця 2022 року частково зумовлене купівлею цього металу центральними банками.

Особливо активно скуповували золото ті держави, які геополітично наближені до Китаю та росії.

За останні три роки суверенні установи купували понад 1 000 тонн золота на рік, що вдвічі перевищує середній темп їхніх закупівель до 2022 року. Зараз їхні запаси повернулися до рівня, який востаннє спостерігався наприкінці 1970-х років.

Зазвичай ціни на золото мають зворотну залежність від реальних прибутковостей. Коли ставки зростають, золото втрачає привабливість, бо не приносить доходу.

Але з 2022 року ситуація змінилася — центробанки купували золото, всупереч глобальному зростанню відсоткових ставок.

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