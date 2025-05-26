Citi покращив короткостроковий прогноз для золота до $3100-3500 за унцію

Ціна золота може консолідуватися в діапазоні від $3100 до $3500 за тройську унцію в короткостроковій перспективі через ескалацію торгових конфліктів та високі геополітичні ризики, йдеться в прогнозі аналітиків Citigroup Inc.

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Прогноз аналітиків

Попередній короткостроковий прогноз банку передбачав, що золото торгуватиметься в діапазоні $3000−3300 за унцію.

Прогноз було покращено після того, як минулого тижня президент США Дональд Трамп рекомендував запровадити мито на імпорт товарів із ЄС у розмірі 50% із 1 червня.

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Проте вже на вихідних під час розмови з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн американський президент погодився надати ЄС відстрочку до 9 липня для досягнення угоди щодо тарифів.

Котирування червневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex знизилися на 1% — до $3332,5 за тройську унцію. З початку року дорогоцінний метал додав у ціні майже 24%.

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