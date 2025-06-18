Головне за середу: більше мільйонерів, долар по 44 грн (прогноз)

За підсумками цьогорічної деклараційної кампанії понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами. Це на 1,3 тисячі більше, ніж торік — а сумарно вони задекларували 254 млрд грн. Загалом громадяни задекларували 474 млрд грн доходів — на 93,5 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Долар по 44 гривні: Офіційний курс до кінця року може зрости в середньому на 2,5−5%

До кінця року офіційний курс долара США може сягнути позначки 43−44 грн. Тобто з липня по грудень офіційний курс долара може зрости в середньому на 2,5−5%.

НБУ додав Ідея Банк до переліку системно важливих банків

Національний банк України оприлюднив оновлений перелік системно важливих банківських установ на 2025 рік. До списку, який налічував 15 банків, додано Ідея Банк.

Євроквоти замість торговельного безвізу: як це вплине на ціни у наших магазинах