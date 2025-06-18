Долар по 44 гривні: Офіційний курс до кінця року може зрости в середньому на 2,5-5%

До кінця року офіційний курс долара США може сягнути позначки 43−44 грн. Тобто з липня по грудень офіційний курс долара може зрости в середньому на 2,5−5%. Про це заявив голова Глобус Банку Сергій Мамедов.

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Що відбуватиметься на валютному ринку

За словами Мамедова, у другому півріччі ситуація на валютному ринку розвиватиметься відповідно до економічних реалій.

«Наразі жодні курсові прогнози не здатні врахувати поточні воєнні та економічні обставини, як в Україні, так і світі, тому до прогнозування курсових показників основних валют слід ставитися з певною обережністю», — зазначив він.

По-перше, йдеться про курс євро, формування якого залежить від світових економічних та геополітичних процесів: митних «запалень», спровокованих США, тимчасової «рятівної» втечі великих інвесторів із долара в євро та інші європейські валюти, ситуації на Близькому Сході з можливими наслідками для світового порядку тощо. Але, на думку експерта, «український» курс євро відповідає світовим торгам пари долар/євро.

По-друге, у другому півріччі відбуватиметься формування бюджету з урахуванням темпів зростання економіки та очікуваних обсягів міжнародної фінансової підтримки, розмір якої у 2026 році наразі невідомий.

По-третє, в проєкті державного бюджету буде закладено усереднений курс долара на 2026 рік, що певною мірою може стати орієнтиром для валютного ринку.

По-четверте, на валютні курси тиснутиме глобальний чинник воєнної невизначеності.

По-п'яте, важливою для формування курсових показників стане стратегія Нацбанку: очікується, що регулятор і надалі поєднуватиме елементи регулювання та вільного ринку.

«Впродовж останніх місяців валютні тренди на світових ринках неодноразово змінювалися. Однак завдяки особливому валютному режиму в Україні ми не бачимо значних провалів чи стрімкого зростання курсу долара. Натомість курс євро залишатиметься співмірним зі світовою вартістю цієї валюти», — вважає Мамедов.

Як зміниться курс долара

За його очікуваннями, до кінця року офіційний курс долара США може сягнути позначки 43−44 грн. Тобто з липня по грудень офіційний курс долара може зрости в середньому на 2,5−5%. Водночас експерт виключає різкі зміни на валютному ринку.

«Режим „керованої гнучкості“ в умовах війни повністю себе виправдовує: на ринку відсутні хаотичні чи „аритмічні“ коливання. Будь-яка курсова корекція відбувається поступово — без стрибків угору чи обвалів. До того ж міжнародні валютні резерви дають змогу коригувати обсяг валютних інтервенцій, максимально врівноважуючи попит і пропозицію», — наголосив банкір.

Загалом, на його думку, головними чинниками, що впливатимуть на розвиток банківської сфери у другому півріччі, стануть: