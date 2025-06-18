Долар по 44 гривні: Офіційний курс до кінця року може зрости в середньому на 2,5-5%

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 червня 2025, 8:11

Долар по 44 гривні: Офіційний курс до кінця року може зрости в середньому на 2,5-5%

До кінця року офіційний курс долара США може сягнути позначки 43−44 грн. Тобто з липня по грудень офіційний курс долара може зрости в середньому на 2,5−5%. Про це заявив голова Глобус Банку Сергій Мамедов.

До кінця року офіційний курс долара США може сягнути позначки 43−44 грн.
Фото: depositphotos

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відбуватиметься на валютному ринку

За словами Мамедова, у другому півріччі ситуація на валютному ринку розвиватиметься відповідно до економічних реалій.

«Наразі жодні курсові прогнози не здатні врахувати поточні воєнні та економічні обставини, як в Україні, так і світі, тому до прогнозування курсових показників основних валют слід ставитися з певною обережністю», — зазначив він.

По-перше, йдеться про курс євро, формування якого залежить від світових економічних та геополітичних процесів: митних «запалень», спровокованих США, тимчасової «рятівної» втечі великих інвесторів із долара в євро та інші європейські валюти, ситуації на Близькому Сході з можливими наслідками для світового порядку тощо. Але, на думку експерта, «український» курс євро відповідає світовим торгам пари долар/євро.

По-друге, у другому півріччі відбуватиметься формування бюджету з урахуванням темпів зростання економіки та очікуваних обсягів міжнародної фінансової підтримки, розмір якої у 2026 році наразі невідомий.

По-третє, в проєкті державного бюджету буде закладено усереднений курс долара на 2026 рік, що певною мірою може стати орієнтиром для валютного ринку.

По-четверте, на валютні курси тиснутиме глобальний чинник воєнної невизначеності.

По-п'яте, важливою для формування курсових показників стане стратегія Нацбанку: очікується, що регулятор і надалі поєднуватиме елементи регулювання та вільного ринку.

«Впродовж останніх місяців валютні тренди на світових ринках неодноразово змінювалися. Однак завдяки особливому валютному режиму в Україні ми не бачимо значних провалів чи стрімкого зростання курсу долара. Натомість курс євро залишатиметься співмірним зі світовою вартістю цієї валюти», — вважає Мамедов.

Як зміниться курс долара

За його очікуваннями, до кінця року офіційний курс долара США може сягнути позначки 43−44 грн. Тобто з липня по грудень офіційний курс долара може зрости в середньому на 2,5−5%. Водночас експерт виключає різкі зміни на валютному ринку.

«Режим „керованої гнучкості“ в умовах війни повністю себе виправдовує: на ринку відсутні хаотичні чи „аритмічні“ коливання. Будь-яка курсова корекція відбувається поступово — без стрибків угору чи обвалів. До того ж міжнародні валютні резерви дають змогу коригувати обсяг валютних інтервенцій, максимально врівноважуючи попит і пропозицію», — наголосив банкір.

Загалом, на його думку, головними чинниками, що впливатимуть на розвиток банківської сфери у другому півріччі, стануть:

  • очікуване зниження інфляції в річному вимірі до 9%;
  • економічне зростання — за підсумками 2025 року ВВП країни може збільшитися в середньому на 3%;
  • обсяг міжнародної фінансової підтримки — від початку повномасштабного вторгнення щорічна потреба України в зовнішній фінансовій допомозі оцінюється в $38−40 млрд.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 червня 2025, 8:55
#
Уже в сентябре писали, что доллар сравняется с евро…
И что?
Теперь новые сказки.
В Украине, кто не знает, все!!!таможенные платежи и акцизы считают в евро… так что курс доллара это все для «малоимущих» которые с зарплаты покупают сотню или две.
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
18 червня 2025, 10:46
#
Ну, писать, это не мешки ворочать)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Maximkh, san4os и 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами