Понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами — Гетманцев

За підсумками цьогорічної деклараційної кампанії понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами. Це на 1,3 тисячі більше, ніж торік — а сумарно вони задекларували 254 млрд грн. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скільки задекларовано українцями

Загалом громадяни задекларували 474 млрд грн доходів — на 93,5 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Як зазначає Гетманцев, водночас кількість декларантів зменшилась до 363 тис. — це -22%.

«Ймовірно, частина просто змінила країну проживання — і більше не фігурує в українській статистиці», — пояснив він.

Читайте також: В Україні суттєво зросла кількість мільйонерів — ДПС

Нагадаємо