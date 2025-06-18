За підсумками цьогорічної деклараційної кампанії понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами. Це на 1,3 тисячі більше, ніж торік — а сумарно вони задекларували 254 млрд грн. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету
18 червня 2025, 15:23
Понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами — Гетманцев
За підсумками цьогорічної деклараційної кампанії понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами. Це на 1,3 тисячі більше, ніж торік — а сумарно вони задекларували 254 млрд грн. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету
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Скільки задекларовано українцями
Загалом громадяни задекларували 474 млрд грн доходів — на 93,5 млрд грн більше, ніж у 2024 році.
Як зазначає Гетманцев, водночас кількість декларантів зменшилась до 363 тис. — це -22%.
«Ймовірно, частина просто змінила країну проживання — і більше не фігурує в українській статистиці», — пояснив він.
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Нагадаємо
- Громадяни задекларували 326 мільярдів гривень доходів. У порівнянні з попереднім роком це більше на 107 млрд гривень. Загалом подано понад 170 тисяч декларацій. Цього року кількість мільйонерів збільшилася на 6,6 тис. у порівнянні з попереднім періодом.
- Один з мешканців Києва визначив рекордну суму своїх податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору до сплати в бюджет — понад 4,6 млрд гривень.
Джерело: Мінфін
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