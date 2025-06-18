НБУ додав Ідея Банк до переліку системно важливих банків

Національний банк України оприлюднив оновлений перелік системно важливих банківських установ на 2025 рік. До списку, який налічував 15 банків, додано Ідея Банк . Про це 18 червня повідомляє пресслужба НБУ .

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Критерії відбору

Визначення системної важливості проводилось на підставі даних станом на 1 січня 2025 року. НБУ оцінював такі ключові показники:

розмір активів

частка на ринку депозитів

значення для платіжної системи

рівень взаємозв'язків з іншими фінустановами

Повний перелік системно важливих банків:

АТ «А-БАНК»

АТ «Ідея Банк» (новий учасник списку)

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

АТ «КРЕДОБАНК»

АТ «ОТП БАНК»

АТ «Ощадбанк»

АБ «Південний»

АТ КБ «ПриватБанк»

АТ «ПУМБ»

АТ «Райффайзен Банк»

АТ «СЕНС БАНК»

АТ «ТАСКОМБАНК»

АБ «УКРГАЗБАНК»

АТ «Укрексімбанк»

АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

Чому це важливо

Включення до переліку системно важливих банків означає підвищені вимоги до капіталу та ліквідності, більш жорсткий нагляд з боку регулятора, гарантії стабільності для клієнтів та важливу роль у підтримці фінансової системи країни.

Для Ідея Банку цей статус підтверджує його значення для банківського сектору України та довіру з боку регулятора. Оновлення списку відображає поточний стан банківської системи та забезпечує прозорий підхід до регулювання ключових учасників ринку.

Нагадаємо, що у квітні Сергій Тігіпко купив Ідея Банк за $36,5 мільйонів.