«Київстар» інвестував понад 5 мільярдів у валютні ОВДП

З грудня 2024 року по квітень 2025 року мобільний оператор «Київстар» придбав на позабіржовому ринку облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), номіновані в іноземній валюті, на суму понад 5,2 млрд грн. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на ЕП.

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Зокрема, з грудня 2024 року по лютий 2025 року «Київстар» уклав 11 угод щодо купівлі єврових ОВДП на понад 4,57 млрд грн. Ці цінні папери мали прибутковість 3,25% і були погашені 13 березня 2025 року.

Крім того, у лютому-квітні 2025 року компанія уклала вісім угод щодо купівлі доларових ОВДП на понад 630 млн грн. Прибутковість цих облігацій становила 4,62%, а їх погашення Міністерством фінансів відбулося 24 квітня 2025 року.

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За словами джерела, знайомого з фінансовою ситуацією «Київстару», компанія розміщує частину вільних коштів в ОВДП. У компанії відмовилися коментувати цю інформацію, посилаючись на внутрішню політику конфіденційності.

Згідно з наявною інформацією, всі згадані угоди укладалися в гривні, і відбувалося це незадовго до погашення облігацій Міністерством фінансів. Останнє здійснює виплати у валюті, в якій номіновані цінні папери, тобто в євро та доларі відповідно.

Однією з можливих причин таких дій «Київстару» може бути потреба в конвертації гривні у валюту. Річ у тім, що наразі Національний банк дозволяє купівлю валюти лише під певні зовнішньоекономічні зобов'язання, зокрема імпорт товарів, послуг або погашення зовнішніх боргів. Таке регулювання має на меті запобігти відтоку капіталу та стабілізувати валютний ринок.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що «Київстар» у першому кварталі 2025 року заробив 10,72 млрд грн, що на 49,5% перевищує показник за аналогічний період 2024 року.

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