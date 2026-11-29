У Японії почастішали крадіжки мідних дахів із синтоїстських святилищ та буддійських храмів. На тлі зростання світового попиту на мідь для будівництва дата-центрів, розвитку штучного інтелекту та виробництва електромобілів метал суттєво подорожчав, що зробило його привабливим для злодіїв. Про це повідомляє Financial Times .

Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

З храмів знімають сотні кілограмів міді

Одним із постраждалих стало синтоїстське святилище Адзума в префектурі Канаґава.

Цього року злодії демонтували з його даху близько 200 кг мідних пластин.

Представник святилища Макото Морідзірі розповів, що раніше там траплялися крадіжки пожертв, однак ніхто не очікував, що злочинці повністю знімуть покриття із задньої частини будівлі.

Через хвилю крадіжок деякі японські святилища змушені відмовлятися від традиційних мідних дахів і замінювати їх нержавіючою сталлю.

Для історичних споруд це означає не лише додаткові витрати, а й зміну архітектурного вигляду.

Чому мідь стала такою дорогою

Мідь широко використовується у виробництві електричних кабелів, трансформаторів, електродвигунів, систем охолодження та енергетичної інфраструктури.

Розвиток штучного інтелекту потребує будівництва нових дата-центрів, які споживають значні обсяги електроенергії. Водночас виробництво електромобілів та модернізація електромереж також збільшують попит на метал.

За даними японських ЗМІ, внутрішня ціна міді зросла приблизно із 710 тис. єн за тонну на початку 2020 року до 2,35 млн єн у вересні 2026-го — більш ніж утричі.

Високі ціни стимулюють перепродаж металобрухту, а отже, збільшують економічну привабливість крадіжок.

Водночас попит із боку індустрії ШІ — лише один із чинників подорожчання міді поряд із розвитком електротранспорту, відновлюваної енергетики та електромереж.

Скільки храмів постраждало

Лише у префектурі Фукуї з серпня до жовтня 2026 року зафіксували крадіжки мідного покриття щонайменше із чотирьох святилищ.

В одному з випадків злодії викрали приблизно 500 кг міді вартістю 1,2 млн єн.

Місцевим жителям довелося використати накопичені громадою кошти для ремонту будівлі. Однак через високу вартість матеріалів відновити дах у первісному вигляді вони не змогли.

За даними місцевої поліції, за дев'ять місяців 2026 року у префектурі зареєстрували 31 випадок крадіжок металу, а сума збитків перевищила 24 млн єн.

Як Японія бореться з крадіжками

Особливо вразливими виявилися невеликі святилища у сільській місцевості, де немає постійних священнослужителів або систем відеоспостереження.

У Японії вже посилили регулювання обігу викрадених металів. Закон, спрямований на протидію їхньому незаконному продажу, ухвалили у 2025 році. Частина його положень набрала чинності у вересні 2025-го, інші — у червні 2026 року.