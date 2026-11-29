Тарифи на електроенергію в Україні можуть суттєво зрости вже у 2027 році.

У новому відео фінансовий експерт Олексій Козирев розбирає рекомендації МВФ, реальні витрати української енергетики та перспективи зміни тарифів.

Експерт також пояснює, скільки може коштувати електроенергія у 2027 році та чому уникнути поступового підвищення буде складно.

Який сценарій підвищення найбільш реалістичний?

Чому відновлення зруйнованої енергетики може вплинути на платіжки кожного домогосподарства?

І до чого тут інфляція, комунальні борги та фінансовий стан державних енергетичних компаній?

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