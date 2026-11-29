Тарифи на електроенергію в Україні можуть суттєво зрости вже у 2027 році.
29 листопада 2026, 13:07
Дешевого світла не буде? Нові тарифи та наслідки для українців (відео)
У новому відео фінансовий експерт Олексій Козирев розбирає рекомендації МВФ, реальні витрати української енергетики та перспективи зміни тарифів.
Експерт також пояснює, скільки може коштувати електроенергія у 2027 році та чому уникнути поступового підвищення буде складно.
- Який сценарій підвищення найбільш реалістичний?
- Чому відновлення зруйнованої енергетики може вплинути на платіжки кожного домогосподарства?
- І до чого тут інфляція, комунальні борги та фінансовий стан державних енергетичних компаній?
Дивіться у випуску!
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1
А сейчас все дружно запереживали!!!