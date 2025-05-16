«Київстар» збільшив дохід на 50% після підвищення тарифів

Найбільший оператор мобільного зв’язку «Київстар» у першому кварталі 2025 року заробив 10,72 млрд грн, що на 49,5% перевищує показник за той самий період 2024 року. Про це пише пресслужба оператора.

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Зростання доходів

Дохід від телекомунікаційних послуг зріс на 47,8% — до 10,39 млрд грн, а від цифрових сервісів і продуктів — у 2,4 раза, до 0,33 млрд грн.

Фінансові показники

EBITDA компанії склала 5,96 млрд грн, що на 64,2% більше, ніж у першому кварталі минулого року. Капітальні інвестиції зросли у 2,3 раза — до 2,42 млрд грн.

Зміни в абонентській базі

Кількість абонентів зменшилася на 1,2 млн і на кінець кварталу становила 22,7 млн, із них 14,3 млн використовують 4G. Водночас абонентів «домашнього інтернету» стало трохи більше — 1,13 млн.

Показник ARPU зріс на 53,9% — до 140,6 грн на місяць.