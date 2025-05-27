Головне за вівторок: ОВДП, Visa обійшла Mastercard

Міністерство фінансів 27 травня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 17,11 млрд грн, що на 3,01 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 14,10 млрд грн.

Visa обійшла Mastercard за кількістю карток в обігу в Україні

У першому кварталі 2025 року платіжна система Visa збільшила кількість карток в обігу на 5,62 мільйона, або 8,8%, тоді як у Mastercard зафіксовано зменшення на 0,2 мільйона, тобто 0,3%, що дозволило Visa вперше за довгий час стати лідером за цим показником.

Євро має шанс замінити долар — Лагард

Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що євро може замінити долар як глобальна валюта, якщо ЄС зміцнить фінансову і безпекову архітектуру, адже інвестори дедалі частіше віддають перевагу золоту через нестабільність політики США.

Торговельний безвіз із ЄС закінчується: які продукти харчування впадуть у ціні в Україні