Головне за вівторок: ОВДП, Visa обійшла Mastercard
Міністерство фінансів 27 травня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 17,11 млрд грн, що на 3,01 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 14,10 млрд грн.
Visa обійшла Mastercard за кількістю карток в обігу в Україні
У першому кварталі 2025 року платіжна система Visa збільшила кількість карток в обігу на 5,62 мільйона, або 8,8%, тоді як у Mastercard зафіксовано зменшення на 0,2 мільйона, тобто 0,3%, що дозволило Visa вперше за довгий час стати лідером за цим показником.
Євро має шанс замінити долар — Лагард
Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що євро може замінити долар як глобальна валюта, якщо ЄС зміцнить фінансову і безпекову архітектуру, адже інвестори дедалі частіше віддають перевагу золоту через нестабільність політики США.
Торговельний безвіз із ЄС закінчується: які продукти харчування впадуть у ціні в Україні
Торговельний безвіз із ЄС, який діяв для України з початку війни, закінчується. «Мінфін» розбирався, як Україна торгуватиме з ЄС із червня. Єврокомісія вирішила не продовжувати дію автономних торговельних преференцій для нашої країни з червня 2025 року. Натомість для України вигадали інший план: розпочинаються переговори про «торговельну лібералізацію», під час яких до угоди про Асоціацію з ЄС вноситимуться корективи. А поки що, з 6 червня цього року, запустять перехідний період.
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