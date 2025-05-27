Євро має шанс замінити долар — Лагард

Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що євро може замінити долар як глобальна валюта , якщо ЄС зміцнить фінансову і безпекову архітектуру, адже інвестори дедалі частіше віддають перевагу золоту через нестабільність політики США. Про це пише Reuters.

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Необхідність змін

Виступаючи 26 травня в Hertie School у Берліні, Лагард зазначила, що для підвищення ролі євро потрібен єдиний ліквідний ринок капіталу, міцна правова база та посилення військових можливостей ЄС, щоб гарантувати геополітичну стабільність, якої прагнуть інвестори.

Поточна ситуація

Частка долара в міжнародних резервах впала до 58%, найнижчого рівня за 10 років, тоді як євро становить лише 20%. Лагард підкреслила, що інвестори шукають валюти країн із сильною геополітичною позицією, здатних виконувати союзницькі зобов’язання.

Пропозиції для торгівлі

Лагард запропонувала зробити євро головною валютою для міжнародної торгівлі через нові угоди, вдосконалення транскордонних платежів і угоди про ліквідність із ЄЦБ.

Проблеми та перспективи

Ринок капіталу ЄС залишається роздробленим і не має єдиного безпечного активу, привабливого для інвесторів. Спільне фінансування ускладнене через опір країн, як-от Німеччина, де бояться, що їхні платники податків покриватимуть борги інших держав. Успіх реформ, за словами Лагард, знизить витрати на запозичення, захистить від валютних коливань і підвищить стійкість до санкцій.

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