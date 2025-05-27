Visa обійшла Mastercard за кількістю карток в обігу в Україні

У першому кварталі 2025 року платіжна система Visa збільшила кількість карток в обігу на 5,62 мільйона, або 8,8%, тоді як у Mastercard зафіксовано зменшення на 0,2 мільйона, тобто 0,3%, що дозволило Visa вперше за довгий час стати лідером за цим показником. Про це повідомляє НБУ .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Загальна кількість карток

На 1 квітня 2025 року в обігу перебувало 69,22 мільйона карток Visa і 67,75 мільйона карток Mastercard. Частка Visa на ринку досягла 50,4%, а Mastercard — 49,3%. На початку року ці показники становили 48,2% і 51,5%, а на 1 квітня 2024 року — 45,3% і 54,3%.

Активні картки

Mastercard усе ще лідирує за кількістю активних карток, тобто тих, із якими проведено хоча б одну видаткову операцію за місяць, але розрив скоротився: 29,94 мільйона проти 29,32 мільйона у Visa. На початку року цифри становили 30,07 мільйона проти 28,48 мільйона, а на 1 квітня 2024 року — 29,85 мільйона проти 22,65 мільйона. Частка активних карток Mastercard склала 50,3%, Visa — 49,3%, а системи «Простір» — трохи більш як 0,3%.