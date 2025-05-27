Міністерство фінансів 27 травня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 17,11 млрд грн, що на 3,01 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 14,10 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
27 травня 2025, 17:08
Мінфін залучив понад 17 мільярдів від продажу облігацій
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Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 5,21 млрд грн під 16,35% з погашенням 19 серпня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,35%);
- 204,55 млн грн під 17,10% з погашенням 13 січня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,10%);
- 1,55 млрд грн під 17,80% з погашенням 12 квітня 2028 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,79%).
- 10,14 млрд грн під 14,56% з погашенням 18 квітня 2029 року.
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Джерело: Мінфін
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