Мінфін залучив понад 17 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 27 травня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 17,11 млрд грн, що на 3,01 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 14,10 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

5,21 млрд грн під 16,35% з погашенням 19 серпня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,35%);

204,55 млн грн під 17,10% з погашенням 13 січня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,10%);

1,55 млрд грн під 17,80% з погашенням 12 квітня 2028 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,79%).

10,14 млрд грн під 14,56% з погашенням 18 квітня 2029 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.