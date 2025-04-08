У Податковій запевнили, що не штрафують за продаж особистих речей на OLX та Promua

Інформація, поширена низкою медіа про те, що податкова нібито почала штрафувати продавців з OLX, Promua, соцмереж та інших платформ і автоматично відстежує всі грошові перекази на рахунки осіб, навіть якщо вони продають онлайн особисті речі, не відповідає дійсності. Про це йдеться у повідомленні ДПС.