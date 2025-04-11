Українців лякають новим посиленням контролю за картковими переказами. Як повідомила нардеп Ніна Южаніна у своєму Телеграмі, з 1 березня податкова почала отримувати дані про грошові перекази на рахунки громадян та суб'єктів господарювання, які продають товари через Інтернет.
Податок на старі туфлі. Гетманцев відповів «Мінфіну» чи доведеться платити українцям, які продають вживані речі
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Такі дані зазначаються у фіскальних чеках, що видаються фінустановами при прийомі коштів для подальшого переказу (зокрема, при отриманні посилок із відстроченим платежем на Новій пошті чи Укрпошті).
«За інформацією податкової, за перші 20 днів березня було ідентифіковано десятки тисяч платників податків та громадян, які систематично отримують кошти готівки за продані товари. При цьому податкова вже попередила громадян та підприємців, які здійснюють продаж товарів через Інтернет, що для запобігання фінансовій та адміністративній відповідальності в майбутньому потрібно:
— офіційно зареєструватися як суб'єкт господарювання
— проводити розрахунки через РРО
— Дотримуватись податкового законодавства", — пише Южаніна.
Але, на її думку, під ковпак податкової потраплять не тільки підприємці, що торгують товарами, а й ті українці, хто, наприклад, продає вживані речі. Відстежувати, хто реально робить на продажі товарів бізнес, а хто просто чистить шафи, податковій, за словами Южаніної, буде непросто.
«Не здивуюся, якщо все зведеться до систематичності операцій — це більше ніж три рази на рік», — зазначає Южаніна.
«Тобто, якщо людина продала туфлі своєї дитини, що виросла з них, за 200 гривень, то з них має заплатити 64 гривні до бюджету (18% ПДФО і 5% військового збору) і ще зобов'язана подати річну декларацію про доходи. А якщо така людина продасть чотири речі, то що має зареєструвати ФОП», — додала Южаніна.
Вона також пише, що маркетплейси передаватимуть до податкової дані про продавців, які провели хоча б один продаж; Йдеться, наприклад, про OLX, Rozetka та ін. А Міністерство фінансів, нібито, вже підготувало відповідний законопроєкт, згідно з яким українці будуть зобов'язані щороку надавати звіти до податкової, скільки товарів в Інтернеті вони не продали б. У Раді такий проект, щоправда, поки що не зареєстрований.
«Мінфін» звернувся по коментар до голови профільного податкового комітету
Ось що відповів Гетьманцев:
«Підприємництво — це самостійна, на власний ризик, систематична діяльність з метою отримання прибутку. Ні, продаж вживаних шкарпеток, навіть „розпарованих“, навіть понад три і навіть понад 30 не є і ніколи не був підприємництвом. І ні, для цього не потрібно реєструвати ФОП. Іноді виникає враження, що ні тим, хто робить заяви, ні тим, хто їх коментує, просто нема чим зайнятися, а відкрити-почитати закон ліньки. „Зради“ немає, розходимося, Але якщо це реальний бізнес, без реєстрації, тоді так, проблеми будуть. Не бачу жодних підстав, чому ті, хто працює у чорну, мають право на переваги перед тими, хто зареєстрований», — сказав «Мінфіну» Гетманцев.
Як сказав «Мінфіну» співвласник маркеплейсу Rozetka Владислав Чечоткін, він нічого не знає про вимогу передавати дані щодо операцій податкової. «У нас не питали», — каже Чечоткін.
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Коментарі - 20
ивний заголовок для статті написаної журналістом фінансового порталу.
Людмила, ви не знаєте про існування податку на дохід?
«Людмила, ви не знаєте про існування податку на дохід?»
https://minfin.com.ua/ua/2025/04/08/148595974/
У Податковій запевнили, що не штрафують за продаж особистих речей на OLX та Promua
Роз’яснення Податкової
— продаж індивідуального майна (особистих речей) не розцінюється як підстава для фінансової або адміністративної відповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства;
— лише систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької (господарської) діяльності. Це не стосується реалізації індивідуального майна (особистих речей) громадянами за допомогою таких електронних торговельних платформ як OLX, Prom та будь-яких соцмереж;
— посилення контролю за інтернет-продажами здійснюється, щоб запобігти зловживанням та ухиленню від сплати податків саме в сфері підприємницької діяльності.
Яким боком відстутність дій податкової для покарання людей які не ухиляются від сплати податку до мого питання про те чи знає Людмила про існування цього податку?
А ви, пане, знаєте що податок на дохід це не лише податок на зарплату, а і податок на будь який дохід вцілому? Навіть якщо наприклад чоловік за гроші задовольнив сусідку він має заплатити з цього доходу податок.
«А ви, пане, знаєте що податок на дохід це не лише податок на зарплату, а і податок на будь який дохід вцілому? Навіть якщо наприклад чоловік за гроші задовольнив сусідку він має заплатити з цього доходу податок»
Поясню лише один раз, більше відповідати не буду на це, вище, я надав тобі посилання, де податкова зазначає, що у випадку продажу особистих речей — штрафу за несплату податків не буде (не розцінюється як підстава для фінансової або адміністративної відповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства), в твоєму ж трактуванні, будь-які дії результатом котрих є отримання прибутку, навіть гривні — це вже операція котра зобов`язує людину сплачувати податок на отримання прибутку. Тобто виникає колізія, твоє слово проти слова податкової, хто з вас більше правий — вирішуй сам)
Критерії чого саме? Тай коротку відповідь, бо ти примудряєшся писати багато безсенсовного тексту який мені лінькі читати.
Пікресленно тобою так само немаж відношення до мого питання бо я питав Людмилу не про те чи карає податкова порушників, а про те чи знає вона про існування податку
Пояснюю тобі ще раз — моє питання було не про штрафи. Побачів, ні?
Простий приклад з нефінансової сфери. В правилах дорожнього руху заборонено переходити пешохідний перехід на червоний сигнал світлофора. Але якщо ти в 12 ночі десь на вулиці Садовій будеш стояти і чекати зеленого і не дочекавшись підеш на червоний — тебе за це ніхто не оштрафує. Бо по-перше поруч немає нічого хто міг би таке зробити. По-друге поліція не буде шукати по соц.мережах розповіді про те як людина вночі переходила перехід на червоне. От податкова пише про те саме: вони не збираются шукати всіх порушників які не сплатили податок з доходу від продажу на ОЛХ чи просто сусіду по дому.
Так от, повертаємося до нашої теми: я питаю Людмилу чи знає вона про правила дорожнього руху і про те що на червоне переходити заборонено? А ти мені цитуєш відповідь яка каже що Людмилу ніхто не оштрафує якщо вона це зробить вночі на безлюдній вулиці де остання машина проїзжала годину тому.
А їй і не треба. Мета податкової щоб і перші і другі сплатили податки. Податкова не ставить на меті щось інше. Людмина могла б спитати в Южаніної чи знає та про існування податку на дохід. Але як, якщо сама Людмила про це не знає.
…
Підприємництво — це самостійна, на власний ризик, систематична діяльність з метою отримання прибутку. Ні, продаж вживаних шкарпеток, навіть «розпарованих», навіть понад три і навіть понад 30 не є і ніколи не був підприємництвом.
Або Мінфін нас дурить і спитав він у Гетманцева про необхідність реєструватись ФОП для продажу вживаних речей, а не про податок. Або Гетманцев ввімкнув дурника і відповів не те що питали. Нажаль ніхто не зможе пояснити і залишаєтся лише гадати.
Дивно що не обклали податками безкоштовні продажі, або хоча б зобов’язали створювати ФОП якщо віддав більше 3 речей безкоштовно.
У Податковій запевнили, що не штрафують за продаж особистих речей на OLX та Promua
Роз’яснення Податкової
— продаж індивідуального майна (особистих речей) не розцінюється як підстава для фінансової або адміністративної відповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства;
— лише систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької (господарської) діяльності. Це не стосується реалізації індивідуального майна (особистих речей) громадянами за допомогою таких електронних торговельних платформ як OLX, Prom та будь-яких соцмереж;
— посилення контролю за інтернет-продажами здійснюється, щоб запобігти зловживанням та ухиленню від сплати податків саме в сфері підприємницької діяльності.
Пояснення податкової цілком логічне, якби ти продавав систематично по 100 штук, умовно, процесори і харди — то це підприємницька діяльність, а за продаж 2−3 хардів — ти не стаєш підприємцем, бо це вживані тобою речі, типу, в тебе нема асортименту де в тебе на вибір 20−30 хардів різних виробників і моделей)
Пояснення податкової не має стосунку до того що пише людина: дохід від продажу є, податок має бути сплачений.
Податкова пише зовсім про інше: що вона не буде шукати та карати людей які отримують невелику суму доходу від невеликої кількості операцій залишаючи питання сплати податку питанням совісті цих людей.
«Пояснення податкової не має стосунку до того що пише людина: дохід від продажу є, податок має бути сплачений.»
продаж індивідуального майна (особистих речей) не розцінюється як підстава для фінансової або адміністративної відповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства;
Гаразд, як скажеш)
«що вона не буде шукати та карати людей які отримують невелику суму доходу від невеликої кількості операцій залишаючи питання сплати податку питанням совісті цих людей.»
За посиланням якщо перейдеш, то там немає слів «невелика сума доходу», «невелика кількість операцій», «сплата податків на совісті цих людей», або скажи в якому абзаці і реченні роз`яснення податкової ти таке знайшов.
Погано що ти вперто вмикаєш режим трампа і робиш вигляд що не розумієш.
Ці ознаки є в законі про підприємницьку діяльність і не важливо чи згадала податкова їх у своїй відповіді.
Саме тому коли я продаю одну стару зарядку на ОЛХ це не підприємницька діяльність, а коли такі самі зарядки продає Розетка чи МТА — це вже підприємницька діяльність бо вони продають їх по-перше з метою отримати прибуток, а по друге продають багато.
До слова продаж вживаного теж може бути підприємницькою діяльністю: нігде не заборонено заробляти гроші на продажу вживаного. Той же секонд-хенд це чудово демонструє.
Дохід тут буде, ти ж все це продаєш, а не роздаєш безплатно.
, але ФОП зареєструй бо вже «бізнесмен».
дивні фантазії — щоб щось продавати не треба обов'язково бути підприємцем
Дивно що не обклали податками безкоштовні продажі,
У безкоштовного «продажу» немає доходу томі і немає обов'язку сплачувати податок для продавця. А от для того хто отримав щось з такого продажу податок цілком може виникнути бо такий продаж по суті є даруванням, а подарунки в грошовій формі обкладаются податком на дохід на загальних умовах. Тому питання тут як податковий кодекс дивится на подарунки у негрошовій формі.
Перепрошую, але це той випадок, коли репутація щипача біжить попереду вас, економісте трускавецький.
Редакція Мінфіну продовжуйте висвітлювати цю тему. І якщо вийде, то візьміть ще коментарі представників OLX, Нова Пошта, Укрпошта та Податкової служби з цього приводу.