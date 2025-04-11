Податок на старі туфлі. Гетманцев відповів «Мінфіну» чи доведеться платити українцям, які продають вживані речі

Українців лякають новим посиленням контролю за картковими переказами. Як повідомила нардеп Ніна Южаніна у своєму Телеграмі, з 1 березня податкова почала отримувати дані про грошові перекази на рахунки громадян та суб'єктів господарювання, які продають товари через Інтернет.

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Такі дані зазначаються у фіскальних чеках, що видаються фінустановами при прийомі коштів для подальшого переказу (зокрема, при отриманні посилок із відстроченим платежем на Новій пошті чи Укрпошті).

«За інформацією податкової, за перші 20 днів березня було ідентифіковано десятки тисяч платників податків та громадян, які систематично отримують кошти готівки за продані товари. При цьому податкова вже попередила громадян та підприємців, які здійснюють продаж товарів через Інтернет, що для запобігання фінансовій та адміністративній відповідальності в майбутньому потрібно:

— офіційно зареєструватися як суб'єкт господарювання

— проводити розрахунки через РРО

— Дотримуватись податкового законодавства", — пише Южаніна.

Але, на її думку, під ковпак податкової потраплять не тільки підприємці, що торгують товарами, а й ті українці, хто, наприклад, продає вживані речі. Відстежувати, хто реально робить на продажі товарів бізнес, а хто просто чистить шафи, податковій, за словами Южаніної, буде непросто.

«Не здивуюся, якщо все зведеться до систематичності операцій — це більше ніж три рази на рік», — зазначає Южаніна.

«Тобто, якщо людина продала туфлі своєї дитини, що виросла з них, за 200 гривень, то з них має заплатити 64 гривні до бюджету (18% ПДФО і 5% військового збору) і ще зобов'язана подати річну декларацію про доходи. А якщо така людина продасть чотири речі, то що має зареєструвати ФОП», — додала Южаніна.

Вона також пише, що маркетплейси передаватимуть до податкової дані про продавців, які провели хоча б один продаж; Йдеться, наприклад, про OLX, Rozetka та ін. А Міністерство фінансів, нібито, вже підготувало відповідний законопроєкт, згідно з яким українці будуть зобов'язані щороку надавати звіти до податкової, скільки товарів в Інтернеті вони не продали б. У Раді такий проект, щоправда, поки що не зареєстрований.

«Мінфін» звернувся по коментар до голови профільного податкового комітету В Р Данила Гетманцева, і запитав, чи правда, що українцям доведеться платити податки «за старі туфлі».

Ось що відповів Гетьманцев:

«Підприємництво — це самостійна, на власний ризик, систематична діяльність з метою отримання прибутку. Ні, продаж вживаних шкарпеток, навіть „розпарованих“, навіть понад три і навіть понад 30 не є і ніколи не був підприємництвом. І ні, для цього не потрібно реєструвати ФОП. Іноді виникає враження, що ні тим, хто робить заяви, ні тим, хто їх коментує, просто нема чим зайнятися, а відкрити-почитати закон ліньки. „Зради“ немає, розходимося, Але якщо це реальний бізнес, без реєстрації, тоді так, проблеми будуть. Не бачу жодних підстав, чому ті, хто працює у чорну, мають право на переваги перед тими, хто зареєстрований», — сказав «Мінфіну» Гетманцев.

Як сказав «Мінфіну» співвласник маркеплейсу Rozetka Владислав Чечоткін, він нічого не знає про вимогу передавати дані щодо операцій податкової. «У нас не питали», — каже Чечоткін.