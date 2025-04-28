Deutsche Bank попереджає про структурний спад долара найближчими роками, що призведе до зниження курсу американської валюти до найнижчого рівня за останні десять років по відношенню до євро. Про це пише Bloomberg.
Deutsche Bank попередив про ризик сильного знецінення долара найближчими роками
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Що кажуть стратеги банку
Стратеги банку стверджують, що негативний вплив американських мит, поряд з фіскальним стимулюванням у Німеччині та переоцінкою ролі Вашингтона на світовій арені, змусить інвесторів позбутися американських активів і знизить курс долара.
Індекс долара впав до 16-місячного мінімуму на початку минулого тижня, оскільки невизначеність політики США підігріла питання про його статус як світової резервної валюти.
Індекс долара, що розраховується агентством Bloomberg, упав майже на 4% цього місяця. Є високий ризик, що для індексу квітень стане найгіршим місяцем за останні 2 роки.
«Зараз є передумови для початку серйозного низхідного тренду долара», — зазначають стратеги Deutsche Bank Research. «З огляду на історичні події останніх кількох місяців наші прогнози щодо EUR/USD тепер припускають, що долар увійде до затяжного циклу спаду».
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Тепер банк прогнозує: євро зросте до $1,30 до кінця 2027 року, що востаннє спостерігалося 2014 року. Це набагато вище за медіанний прогноз аналітиків, опитаних Bloomberg — $1,15.
Deutsche Bank також очікує, що ієна зросте до 115 за долар. Це стане найвищим курсом із 2022 року.
Євро виграє від перетікання коштів в інші безпечні активи та від операцій з боку резервних керуючих, які хочуть більше інвестувати в Європу. Єдина валюта зросла більш ніж на 5% цього місяця, перевищивши $1,15 цього тижня. Банк очікує, що до кінця 2027 року долар впаде до інших валют, і бачить, що фунт підніметься до $1,45, рівня, який востаннє спостерігався в 2016 році.
Торгова політика Дональда Трампа знижує апетит іноземних інвесторів щодо фінансування подвійного дефіциту США. Це призводить до поступового скорочення інвестицій в американські активи та спонукає інші країни збільшувати фіскальні витрати для підтримки внутрішнього зростання та споживання.
Це означає, що багаторічний період винятковості США «вже почав руйнуватися», кажуть стратеги банку. І оскільки ринок продовжує відходити від долара, «крайня невизначеність і політичні норми, що швидко змінюються» підтримуватимуть високий ризик «ринкових дислокацій і збоїв режиму».
Думка Deutsche збігається з точкою зору Камакшья Тріведі, голови відділу глобальної валютної політики банку Goldman Sachs, який також вважає, що тренд послаблення долара залишатиметься чинним.
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