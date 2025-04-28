Курсовий прогноз із 28 квітня до 2 травня: чи продовжить долар зростати цього тижня

Наприкінці минулого тижня долар серйозно додав у ціні: на міжбанку його котирування сягнули рівня 41,80 гривень і вище, а на готівковому ринку в касах банків під час продажу почали знову підбиратися до 42 гривень. Чи збережеться цей тренд цього тижня? — Про це поговоримо докладніше.

Цього тижня курси долара та євро в Україні залежатимуть від декількох важливих чинників. На частину з них вплинуть суто внутрішні розклади, а на частину — чинники, на які наша країна не має впливу, проте відразу відчуває їхні наслідки на вітчизняному валютному ринку.

Кінець місяця. Клієнти та самі банки закриватимуть свої угоди та розрахунки на звітну дату. Зазвичай це збільшує активність як експортерів, так й імпортерів, і зрештою — підвищує статистику торгів на міжбанку. За моїми прогнозами, статистика щоденних торгів за системою Блумберг цього тижня перебуватиме в межах від $145 млн до $230 млн.

Причому спрацює також ефект першого робочого дня місяця. 1 травня (робочий день в Україні у період війни) клієнти підбиватимуть перші підсумки квітня та визначатимуться із завданнями на травень. У результаті цього дня клієнтська активність буде дещо нижчою, ніж в інші робочі дні місяця.

До звичного ділового ритму валютний міжбанк увійде вже з 2 травня. Цього разу ця дата припадає на п'ятницю. Проте ефект кінця робочого тижня, коли активність на торгах зазвичай є низькою, не спрацює. Навпаки, клієнти проводитимуть свої валютні операції в обсягах звичайного робочого дня, тобто в межах від $150 млн до $200 млн.

Річ у тім, що на початку травня зросте активність як держструктур, які обслуговують оборонний сектор, так і великих імпортерів палива та товарів народного споживання. В умовах повної плутанини з митами Трампа всі компанії поспішають закривати свої зовнішньоекономічні угоди, щоб «не влетіти» «на рулетці» з митними зборами тощо. Через війну попит на валюту на міжбанку зросте.

Інтервенції Нацбанку, статистика щодо ЄС та США, майбутнє засідання ФРС США та відкриті щомісячні ліміти на купівлю валюти населенням. З огляду на підвищений попит на валюту, цього тижня Нацбанку доведеться практично щодня продавати долар на міжбанку, щоб підтримати курс гривні. За моїми прогнозами, для цього йому доведеться витратити цими днями від $450 млн до $750 млн.

Крім того, найімовірніше, НБУ знову періодично проводитиме адресні продажі долара окремим найбільшим клієнтам-держкомпаніям оборонного сектору, енергетики, критичної інфраструктури тощо, аби їхні операції «не розгойдували» решту міжбанку.

Причому через зовнішню світову турбулентність курсу долара головними завданнями інтервенцій Нацбанку на торгах знову буде не лише закриття дефіциту валюти на ринку, а й максимальне згладжування курсових коливань. Та ще й з огляду на те, що через стрибки євро в парі євро/долар на зовнішніх майданчиках нашому регулятору треба якось нівелювати і коливання курсу євро на наших торгах.

Адже вони чітко реагують як на поведінку пари євро/долар на зовнішніх майданчиках, так, опосередковано, — і на тренд за курсом долара щодо гривні в Україні.

Вже 7 травня Федрезерв США вирішуватиме питання щодо відсоткових ставок. Це засідання проходитиме в умовах жорсткого протистояння між американським президентом і керівництвом регулятора, що вже негативно впливає на ринки: бажання Трампом звільнити голову ФРС Джерома Пауелла спровокувало черговий обвал американського фондового ринку і ослаблення долара. Отже, ралі за парою євро/долар перед засіданням Федрезерва будуть неабиякими.

Щобільше, цього разу вони почнуться раніше, ніж зазвичай, оскільки цей тиждень буде багатим на публікацію звітностей американських та європейських компаній, а також ключових даних щодо економіки ЄС та США. А ФРС, так само, як і ЄЦБ, завжди реагують на подібні сигнали ринку:

29 квітня будуть озвучені дані щодо економічних настроїв у ЄС, індекс довіри споживачів у Європі, а також дані щодо ринку праці у США та американського індексу довіри споживачів.

30 квітня оприлюднять дані щодо ВВП Євросоюзу, ключову статистику щодо економіки Німеччини (одного з локомотивів ЄС), а також щодо ВВП США.

1 травня з'являться дані про первинні звернення з безробіття у США та інші важливі американські індекси.

2 травня стане взагалі «хітом» економічних новин Європи та США, кожна з яких навіть окремо здатна серйозно «гойдати» пару євро/долар у світі. І, відповідно, — курс євро в Україні.

Цього дня будуть опубліковані: європейський індекс споживчих цін, рівень безробіття в ЄС та індекс ділової активності в Німеччині, а ввечері за київським часом будуть озвучені дані щодо рівня безробіття в США та обсягів виробничих замовлень в Америці.

У результаті тиждень за парою євро/долар обіцяє бути дуже напруженим і сумбурним, що додасть роботи нашому Нацбанку зі згладжування курсових коливань долара і, опосередковано, євро на українському міжбанку.

Крім того, з 1 травня знову відкриються нацбанківські щомісячні ліміти з купівлі валюти на картки населенням (еквівалент до 50 тисяч гривень) та до 200 тисяч гривень в еквіваленті на 3-місячні та більші за строками валютні депозити. Зазвичай це збільшує обсяги купівлі валюти громадянами на банківські картки. І банки змушені активніше купувати валюту на міжбанку, щоб вирівнювати свої нормативи валютної позиції. Це, зі свого боку, додає попиту на ринку та працює проти гривні.

Позитивним для Нацбанку чинником можна назвати те, що вперше за багато місяців населення здає валюти більше, ніж її купує. Це можна назвати реакцією у відповідь на новини про просідання долара на світових ринках та його туманні перспективи, як світової валюти.

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Але я думаю, що в поточних реаліях це все ж таки недовгий процес, і невдовзі ми повернемось до негативного сальдо за даними операціями. Поки що ж поточне позитивне сальдо продажів та купівлі валюти населенням — вочевидь позитивний сигнал для НБУ.

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

З огляду на усі викладені чинники, на тлі зовнішньої турбулентності за парою євро/долар, внутрішніх викликів для гривні, продовження війни та численних гучних заяв Дональда Трампа щодо торгової політики, цей тиждень мине на нашому валютному ринку дуже насичено і з великими стрибками котирувань як за доларом, так і за євро.

Рівень реальної волатильності українського міжбанку залежатиме від професійності дій Нацбанку під час його інтервенцій з продажу долара на торгах, його тактики та часу їх проведення протягом сесії, обсягів та цінників регулятора під час продажу американської валюти.

Крім того, ситуація на фронтах і рівень обстрілів рф громадянської інфраструктури України знову залишиться важливим моментом, що впливає на настрої всіх учасників нашого валютного ринку.

Із важливих подій також варто відзначити і той факт, що наш регулятор почав оперативніше реагувати на світові виклики. Цього разу — щодо перспектив долара.

Це те, про що я регулярно пишу у своїх статтях. Цитата з релізу Нацбанку від 25 квітня 2025 року, за підсумками зустрічі керівництва Нацбанку з керівниками підприємств, які беруть участь в опитуваннях НБУ: «З огляду на євроінтеграційний курс України, посилення ролі ЄС у забезпеченні обороноздатності нашої країни, збільшення волатильності на світових ринках та ймовірність фрагментації міжнародної торгівлі — Національний банк почав вивчати та напрацьовувати можливі підходи до формування передумов для майбутнього переходу до євро, як основної курсоутворюючої валюти. Ця робота має комплексний характер і потребує якісної різнобічної підготовки».

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Прогноз курсу долара та євро на 28 квітня — 2 травня

Міжбанк

На цей тиждень я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,125 до 1,145 долара за євро. Котирування долара на міжбанку 28 квітня — 2 травня, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,40 до 42,05 гривень. У цьому випадку, через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня, курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 46,57 до 48,15 гривень.

Нацбанк змушений буде щодня виходити на ринок із інтервенціями з продажу долара, щоб максимально згладжувати курсові перекоси на нашому ринку як за доларом, так і, опосередковано, за євро.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків працюватимуть зі спредом за доларом у межах від 20 до 25 копійок, а за євро — в межах від 20 до 50 копійок. Оптові обмінники працюватимуть зі спредом у 15−20 копійок за доларом та близько 20−30 копійок за євро.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,20 до 42,20 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,20 до 42,10 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 46,40 до 48,30 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 46,50 до 48,10 гривень.