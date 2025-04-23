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23 квітня 2025, 8:36

Тігіпко отримав дозвіл НБУ на купівлю Ідея Банку

Національний банк рішенням від 21 квітня надав згоду на опосередковане придбання власником групи «ТАС» Сергієм Тігіпком 100% акцій Ідея Банку (Львів). Про це йдеться у біржовому повідомленні продавця — польського Getin Holding SA у вівторок, пише Інтерфакс-Україна.

Національний банк рішенням від 21 квітня надав згоду на опосередковане придбання власником групи «ТАС» Сергієм Тігіпком 100% акцій Ідея Банку (Львів).
Фото: latifundist

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Що відомо

«Таким чином, була виконана ще одна умова переходу права власності на акції Ідея Банк Україна, визначена у договорі», — зазначив Getin Holding.

Раніше, 14 та 27 березня, продавець повідомив, що через необхідність перевірки поданих документів та інформації НБУ продовжив ще на 30 робочих днів строк ухвалення рішення про погодження угоди купівлі-продажу Ідея Банку.

Читайте також: Група ТАС Сергія Тігіпка купує Ідея Банк за $34 мільйони

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», у лютому 2022 року Getin повідомив, що йому вдруге не вдалося продати Ідея Банк.

Укладену 10 листопада 2021 року угоду про умови продажу його 100% акцій Першому українському міжнародному банку (ПУМБ, Київ) Ріната Ахметова було розірвано у зв'язку з невиконанням усіх умов переходу права власності до 25 лютого.

Після розірвання угоди з ПУМБом Getin відмовився від продажу свого українського дочірнього банку в умовах війни в Україні.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
23 квітня 2025, 9:54
#
Цікаво чи залишится він як окремий банк зі своїм о(кремим)банком?
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