Аналітики Citi прогнозують до п'яти знижень ставки ФРС у 2025 році

Аналітики Citi вважають, що Федеральна резервна система буде змушена вдатися до різкого зниження відсоткової ставки, щоб підтримати економіку США в умовах торгової війни, пише MarketWatch.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що кажуть банкіри

У банку очікують, що чіткі ознаки ослаблення американської економіки виявляться вже до червня, спровокувавши перше зі зниження ставки ФРС. Усього ж ставка може бути знижена до п'яти разів у поточному році.

Тривожні сигнали можуть надійти цього тижня у вигляді квітневих індексів менеджерів із закупівель (PMI), що розраховуються S&P Global.

Квітневі PMI покажуть реакцію на введення в США майже універсальних мит на імпорт у розмірі 10% і набагато вищих тарифів на ввезення до Штатів товарів із Китаю, пише MarketWatch.

Читайте також: Трамп закликав до якнайшвидшої відставки голови ФРС Пауелла

У перший тиждень травня вийдуть дані щодо безробіття в США. У Citi прогнозують продовження зростання рівня безробіття, яке зараз становить 4,2%.

Президент США Дональд Трамп і сам визнав, що торгові війни можуть нести «тимчасові труднощі» американській економіці, і це є однією з причин, через яку він продовжує чинити тиск на главу ФРС Джерома Пауелла, домагаючись зниження вартості запозичень задля пом'якшення економічної шкоди від мит.

Аналітики Citi припускають, що на цьому фоні Федрезерв буде більше стурбований станом економіки та ринку праці, аніж інфляцією, яка може прискоритися через запроваджені тарифи.

«Ми очікуємо, що економічні дані підштовхнуть керівників ФРС до пом'якшення грошово-кредитної політики до червня», — пишуть вони.

При цьому Citi побоюються, що навіть зниження ставки на 1,25 процентного пункту може виявитися недостатньо, якщо економіка США почне рухатися в бік рецесії.

«Баланс ризиків зміщений у бік більш швидкого та/або значного зниження ставки», — зазначають аналітики.

Поточний прогноз Citi передбачає, що до кінця поточного року ключову процентну ставку ФРС буде опущено до діапазону 3−3,25% з нинішнього 4,25%-4,5%.

Консенсус-прогноз Уолл-стріт передбачає три зниження ставки ФРС цього року, до діапазону 3,5−3,75%, зазначає MarketWatch.

Нагадаємо

Федеральна резервна система США (ФРС), яка виконує функції центрального банку країни, за підсумками дводенного засідання 28−29 січня зберегла облікову ставку на рівні 4,25−4,5% річних.