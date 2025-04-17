Трамп закликав до якнайшвидшої відставки голови ФРС Пауелла

Президент США Дональд Трамп написав у соцмережі, що відставка голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла «необхідна якнайшвидше» і закликав американський центральний банк знизити відсоткові ставки, пише Reuters.

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«Пауелл мав знизити відсоткові ставки, як і ЄЦБ, вже давно, і, безумовно, мав би знизити їх зараз», — йдеться також у посту Трампа на його платформі Truth Social.

Облікова ставка ФРС

Федеральна резервна система США (ФРС), яка виконує функції центрального банку країни, за підсумками дводенного засідання 28−29 січня зберегла облікову ставку на рівні 4,25−4,5% річних.