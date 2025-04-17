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17 квітня 2025, 17:15

Трамп закликав до якнайшвидшої відставки голови ФРС Пауелла

Президент США Дональд Трамп написав у соцмережі, що відставка голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла «необхідна якнайшвидше» і закликав американський центральний банк знизити відсоткові ставки, пише Reuters.

Президент США Дональд Трамп написав у соцмережі, що відставка голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла «необхідна якнайшвидше» і закликав американський центральний банк знизити відсоткові ставки, пише Reuters.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини«Пауелл мав знизити відсоткові ставки, як і ЄЦБ, вже давно, і, безумовно, мав би знизити їх зараз», — йдеться також у посту Трампа на його платформі Truth Social.
Фото: reuters.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Пауелл мав знизити відсоткові ставки, як і ЄЦБ, вже давно, і, безумовно, мав би знизити їх зараз», — йдеться також у посту Трампа на його платформі Truth Social.

Облікова ставка ФРС

Федеральна резервна система США (ФРС), яка виконує функції центрального банку країни, за підсумками дводенного засідання 28−29 січня зберегла облікову ставку на рівні 4,25−4,5% річних.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
17 квітня 2025, 17:19
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