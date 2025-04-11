Кріштіану Роналду: футболіст, який купив найдорожчі автомобілі, годинники і навіть сина

Один із найвідоміших футболістів в історії — Кріштіану Роналду — навчився конвертувати свою гру у неймовірний фінансовий потік. Вже давно він заробляє не лише футболом і рекламними контрактами, але й завдяки цілій низці бізнес-ініціатив. Завдяки чому він опинився на вершині фінансової ієрархії та куди витрачає кошти, розповідає «Мінфін».

Питання про те, хто найкращий футболіст світу, — суб'єктивне, адже в цій грі неможливо визначити критерії індивідуальних досягнень. В бігу, стрибках, чи важкій атлетиці результати чітко вимірюються секундами, метрами чи, відповідно, кілограмами. У футболі ж матчі та титули виграє команда, а тому будь-яке твердження про найкращого футболіста в історії завжди викликає заперечення — чому саме він.

Водночас практично у всіх ключових рейтингах кращих футболістів світу ми побачимо Кріштіану Роналду у першій п’ятірці. За свою кар'єру він забив на професійному рівні 929 голів, завдяки чому деякі дослідники вважають його кращим бомбардиром в історії. Тут теж є суперечки, адже легендарному Пеле інколи приписують понад 1200 м'ячів, але там є питання щодо рівня матчів, у яких він відзначався, і достовірності статистики.

Сам Роналду не приховує, що його мета — стати першим в історії гравцем, який відзначається 1000 голами, і додає, що в його рекорді буде важливий нюанс — всі м'ячі будуть зняті на відео, а тому сумнівів у правдивості цифри не виникатиме.

Разом із мадридським «Реалом» та «Манчестер Юнайтед» він 5 разів вигравав найпрестижніший клубний турнір — Лігу Чемпіонів, зі збірною Португалії підкорив Чемпіонат Європи. Також був чемпіоном Англії, Іспанії та Португалії. На індивідуальному рівні він 5 разів здобував найпрестижнішу нагороду «Золотий м'яч» — більше їх лише у Ліонеля Мессі.

У свої 40 років Роналду все ще продовжує грати та, за підсумками минулого року, навіть став найвисокооплачуванішим спортсменом світу, заробивши за рік $260 млн. Із них $215 млн — заробітна плата у клубі «Аль-Наср» із Саудівської Аравії, ще $45 млн йому забезпечили інші доходи — переважно рекламні контракти. Для порівняння: найближчий переслідувач — баскетболіст Стеф Каррі — отримав на свій рахунок приблизно на 100 млн меньше.

За всю кар'єру Роналду заробив близько $1,9 млрд. Це робить його найбагатшим в історії футболістом — статки Ліонеля Мессі оцінюються у $1,7 млрд. Серед усіх спортсменів Кріштіану посідає третю сходинку, більше грошей — у зірки НБА Майкла Джордана та гольфіста Тайгера Вудса.

Щоправда, в дитинстві ніщо не могло вказати на його майбутні спортивні чи фінансові результати.

Молодший і небажаний син

Народився Кріштіану на острові Мадейра в Атлантичному океані. Цей регіон входить до складу Португалії, хоча географічно знаходиться ближче до Африки.

Роналду став четвертою і наймолодшою дитиною в родині. Його батьки не мали особливих спортивних талантів — мати працювала кухаркою та прибиральницею, батько — муніципальний садівник. Сім'я жила бідно, для всіх чотирьох дітей була лише одна кімната. Пізніше мати гравця розповідала, що Роналду був небажаною дитиною, і вона навіть планувала перервати вагітність, але її відмовив лікар.

Життя родини погіршував алкоголізм батька. У стані сп'яніння він інколи бив дружину, хоча дітей не зачіпав. Попри це, вже ставши зіркою, Роналду продовжував підтримувати з ним хороші стосунки і допомагав із лікуванням, коли в того відмовила печінка. Щоправда, врятувати медики його вже не могли, і батько футболіста помер у віці 53 років.

Не краще місце для кар'єри

Острівний архіпелаг, який знаходиться майже за тисячу кілометрів від материкової Європи, — ненайкраще місце для розвитку футбольного таланту. Головний клуб регіону «Насіунал» лише у 1987 році вперше потрапив до вищого дивізіону чемпіонату Португалії.

Роналду почав займатися у спортивній школі у 8 років — доволі пізно, як для майбутнього професіонала. До того часу він грав лише з друзями у дворі, а піти на «підвищення» допоміг випадок: батько влаштувався працівником у місцеву команду «Андорінья» і запропонував сину грати там.

В дитячій команді Роналду виділявся двома речами: перша — це значно краще володіння м'ячем, ніж у однолітків. «Нам було по вісім-дев'ять років, і на той момент Кріштіану вже був великим гравцем. Він був швидким, уже забивав багато голів і мав чудові навички дриблінгу», — згадує нинішній тренер «Андоріньї» Рікардо Сантос, який в дитинстві теж навчався у цій школі.

А ось друга особливість майбутньої зірки — це… слабкий характер. «Коли він не забивав гол — він плакав. Коли команда не перемагала, він плакав. Це було так часто, що його прозвали плаксою», — ділиться спогадами Рікардо Сантос.

Вже в дитинстві Роналду виділявся у команді серед однолітків.

Чутки про талановиту дитину швидко розійшлися островом і невдовзі Роналду запросили навчатися в академії регіонального гранду «Насіунал». «Скаути та люди, які працюють у клубах, вважали його найкращим хлопцем на Мадейрі. Тоді він був ще молодим, але вони бачили, що в ньому є щось особливе», — згадує колишній тренер молодіжної команди «Насіунала» Педро Таліньяс.

Невдовзі чутки про гравця дійшли і до материкової Португалії. Коли Кріштіану було 12 років, його запросив до своєї академії один із головних клубів країни — столичний «Спортинг».

Переїзд для Роналду виявився непростим. Він вперше був далеко від дому і без родини. Крім цього, вимова на Мадейрі суттєво відрізнялася від столичної, і через це над Кріштіану сміялися однолітки. Гравець конфліктував із однокласниками і часто плакав.

Зрештою «Спортинг» навіть відправив Роналду додому, мотивуючи це тим, що не хоче тримати гравця, який нещасний у їхньому клубі.

Владнати ситуацію зміг хрещений батько молодого футболіста Баррос Соуза, який і сам раніше мав ігрову кар'єру. «Мені довелося втрутитись і сказати „Спортингу“, що Кріштіану повинен повертатися до Лісабону, адже це майбутнє їхньої команди», — говорить Соуза.

У 14 років Роналду вже думав про те, щоб залишити звичайну школу і зосередитися лише на футболі, хоча й мав сумніви у такому виборі. Визначитись допоміг нестримний характер. Кріштіану кинув стільцем у вчителя, який сміявся з нього. Як наслідок, хлопця миттю виключили зі школи, що й допомогло зробити остаточний вибір на користь футболу.

Цікавий факт: Роналду шукав жінок, які підгодовували його в Лісабоні

Коли Кріштіану лише почав навчатись в академії «Спортингу», родина не могла забезпечувати його матеріально і він часто був голодний. Тому молодий футболіст із однолітками ввечері приходив до Макдональдсу, який знаходився неподалік стадіону, і запитував, чи не залишились після закриття нерозпродані бургери. Якщо ті були — працівниці віддавали їжу хлопцям.

Вже будучи зіркою, Роналду розповів про цей випадок в інтерв'ю і сказав, що хотів би подякувати за ту допомогу. На його слова дійсно відгукнулись тогочасні працівниці Макдональдсу. На знак своєї подяки Кріштіану запросив їх до одного з кращих ресторанів Португалії.

Гра змінює все

У 17 років Роналду вперше зіграв за дорослу команду «Спортинга», а невдовзі відзначився першими голами на професійному рівні. Він виділявся своєї грою, а тому керівництво клубу розуміло, що надовго він тут не затримається, та вже за рік після дебюту вело переговори про перехід із «Барселоною», «Ліверпулем» та лондонським «Арсеналом». Але все змінив випадок. Після товариського матчу з «Манчестер Юнайтед» гравцем зацікавився тренер англійського клубу Алекс Фергюсон. Зрештою саме «Манчестер» придбав футболіста за 12 мільйонів фунтів (близько $15,5 млн).

За дорослу команду «Спортинга» Роналду зіграв лише 31 матч, але цього вистачило, щоб привернути увагу найбільших клубів Європи.

Існує легенда, що Роналду міг опинитися у київському «Динамо». Мовляв, ще на ранньому етапі його кар'єри український клуб запропонував за гравця 800 тис. євро, а португальці просили 2 млн і угода зірвалася. Але, чи правда це — невідомо, джерело цієї інформації — молдавський журналіст Санду Греку, який нібито був посредником у переговорах.

Початок професійної кар'єри завершив фінансові поневіряння Кріштіану. Офіційної інформації про його зарплату за той період немає. Але за даними El Futbolero, за виступ у дорослій команді «Спортинга» він отримав близько 1 млн євро, а в «Манчестері» на першому етапі його зарплата подвоїлася.

Далі заробітки йшли вгору, а після переходу до мадридського «Реалу» він міцно облаштувався у списку найбагатших спортсменів світу.

Однак справді космічними доходи гравця стали вже ближче до завершення кар'єри після переходу в чемпіонат Саудівської Аравії. Тут його зарплата сягає 200 млн євро на рік (майже $216 млн). Саме ці заробітки дозволили Роналду обійти за особистими статками вічного суперника на полі Ліонеля Мессі.

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Час від часу з'являється інформація про плани Кріштіану повернутися до «Спортинга», щоб саме там завершити кар'єру. Однак чи-то саудівські гроші, чи шанс дійти до 1000 голів у легшому чемпіонаті все ще не відпускають його.

Цікавий факт: Особистий бренд Роналду CR7 виник завдяки «Манчестер Юнайтед»

Футболіст розвиває свій особистий бренд CR7 — перші літери імені та номер, під яким грає. Під цією назвою випускаються парфуми, білизна, одяг та взуття, а також працюють готелі. За оцінками газети Marca, бренд коштує 850 млн євро.

Водночас, коли Роналду переходив до «Манчестера», то просив собі менш примітний номер 28, під яким грав у Португалії. Однак клуб робив велику маркетингову ставку на молодий талант і віддав йому номер, що колись належав легендарним гравцям — Джорджу Бесту, Еріку Кантона та Девіду Бекхему.

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Гроші роблять гроші

Оскільки Роналду — приватна особа, він не звітує про свої інвестиції, але принаймні частина з них відома загалу. Гравець — яскравий приклад диверсифікації, у нього є різноманітні бізнеси, які не пов'язані один із одним. При цьому футболіст не займається підприємствами самостійно, а знаходить компанії, які вже мають досвід у цій царині, та укладає партнерські угоди.

Найперше — це світ моди. Як вже згадувалося, під його брендом випускається різноманітний одяг та аксесуари.

Також спільно з Pestana Hotel Group він заснував власну мережу готелів, які працюють на Мадейрі, в Лісабоні, Мадриді та Нью-Йорку. Разом із Crunch Franchise створив мережу тренажерних залів CR7 в Португалії та Іспанії.

Об'єднавшись з тенісистом Рафаелем Надалем та співаком Енріке Іглесіасом, Роналду купив частку в елітних ресторанах Zela, які працюють у найдорожчих містах світу.

Належить футболісту і частка мережі клінік із трансплантації волосся, а також сервіс із оренди приватних літаків.

Значну частину доходів забезпечують Роналду рекламні контракти. Він підписав довічну угоду із Nike, в різні періоди співпрацював із Tag Heuer, Armani, Herbalife, KFC, Puma, Nivea, Coca-Cola тощо.

Спільна реклама Louis Vuitton, в якій знялися Мессі та Роналду, миттєво стала вірусною.

Допомагає гравцю заробляти і популярність у соціальних мережах. В Instagram футболіст має 651 млн підписників, що робить його акаунт найпопулярнішим на сервісі.

Минулого року Кріштіану створив власний канал на YouTube і вже за годину мав 1 млн підписників, а згодом, швидше за всіх в історії довів їх кількість до 50 млн. Зараз їх понад 74 млн.

Куди витрачає свої статки

Люди по-різному реагують на період бідності, який пережили в своєму дитинстві. Наприклад, один із найбагатших людей світу — засновник Zara Амансіо Ортега — продовжує вести максимально просте життя, скромно одягається та їсть у недорогих закладах.

В цьому питанні Роналду — його повна протилежність. Своє життя він оточив розкішшю. Інколи — неординарною. Наприклад, витратив тисячі доларів на гравіювання «CR7» на вікнах та меблях в одному зі своїх будинків.

Гравцю належить ціла низка елітних маєтків. Зокрема, один він купив у Саудівській Аравії та переїхав до нього з готельного номеру, який знімав за $250 тис. на місяць. Також йому належить найдорожчий пентхаус в Лісабоні, дім вартістю $8 млн на Мадейрі, ще один будинок в Мадриді, вілла в ОАЕ з власним спа-центром.

Для своїх матері та брата він придбав колишній склад та вклав у нього $9 млн, перетворивши на справжній палац. Скільки там кімнат — невідомо, але є інформація про два басейни та критий футбольний майданчик. Окремі будинки він придбав для сестер.

Найбільший же маєток він зводить у Португалії. По завершенню будівництва він має стати найдорожчим маєтком в країні. Відомо, що в ньому буде велетенський басейн із підводною доріжкою, а площа головної спальні становитиме 93 кв.м.

Найбільший дім Роналду ще будується, але в мережі можна знайти його візуалізацію.

Довгий час Роналду користувався приватним літаком, який купив за $20 млн. Однак нещодавно він продав його і купив Bombadier Global Express 6500 за $79 млн. В цьому літаку декілька різних кімнат, включаючи зону відпочинку зі столиками та диванами, люкс із двоспальним ліжком та окрема душова зона.

У власності Кріштіану велика колекція суперкарів. Найдорожчий серед його автомобілів — Bugatti Centodieci вартістю майже $11 млн. Компанія випустила лише 10 таких автівок.

Bugatti Centodieci — найдорожче авто в гаражі Роналду.

Серед інших його наддорогих машин Bugatti Veyron ($1,9 млн), Ferrari Monza ($1,8 млн), Mercedes G-Wagon Brabus ($770 тис.), Ferrari Purosangue ($500 тис.), та чимало інших елітних авто. Належить футболісту також яхта вартістю $7 млн.

Не менш вражаючою за колекцію автомобілів є його збірка дорогих годинників. Найкоштовніший серед них, випущений у єдиному екземплярі, — Girard-Perregaux Planetarium вартістю $1,8 млн, також футболіст має низку годинників, ціна яких становить від $600 тис. до $1 млн.

Значна частина витрат Роналду припадає на гардероб. В інтерв'ю 2011 року він казав, що щомісяця витрачає на оновлення одягу близько $10 тис. Зважаючи на те, як зросли статки гравця, можливо, зараз ця сума є в рази більшою.

Вже довгий час гроші залишаються для Кріштіану інструментом взаємодії зі світом. «У мене є коло друзів. Люди, які зі мною довгий час. Я доглядаю за цими людьми. Я воджу їх у п’ятизіркові готелі, я плачу за приватні літаки, я плачу в барі. Купую друзям шампанське по 1000 фунтів за пляшку. Це не проблема — я люблю, щоб мої друзі були щасливі», — розповідав футболіст.

Напевно, найнеординарніша витрата спортсмена — це фактичне придбання власного сина Кріштіану Роналду-молодшого. Оскільки він не хотів стосунків із його матір'ю, з якою мав випадковий зв'язок, то заплатив їй, за різними даними, від $10 до $15 млн, щоб вона повністю відмовилась від своїх прав і нікому не розповідала, що народила сина від футболіста. Ім'я своєї матері не знає навіть сам хлопець — довідатись його він зможе після вісімнадцятиліття.

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Згадуючи своє дитинство, Кріштіану говорить, що був щасливий, обходячись без грошей. «У мене не було іграшок і різдвяних подарунків. Я ділив кімнату з братом і двома сестрами, а в іншій — спали мої батьки. Це був маленький простір, але я не заперечував. Я неймовірно близький зі своїм братом і сестрами, і нам подобалося бути разом. Для нас це було нормально, це було все, що ми знали. Усі навколо нас жили однаково, і ми були щасливі», — каже він. Водночас, маючи можливість здійснювати фактично необмежені витрати, Роналду та його оточення сповна користуються цим.